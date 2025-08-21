https://ria.ru/20250821/lokomotiv-2036642810.html
В Бурятии локомотив сошел с рельсов
В Бурятии локомотив сошел с рельсов - РИА Новости, 21.08.2025
В Бурятии локомотив сошел с рельсов
Локомотив сошел с рельсов на станции Таксимо в Бурятии во время маневровых работ, пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление... РИА Новости, 21.08.2025
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Локомотив сошел с рельсов на станции Таксимо в Бурятии во время маневровых работ, пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "По предварительным данным, сегодня около 7 часов 25 минут местного времени (02.25 мск) в парке станции Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия при проведении маневровых работ произошел сход локомотива пятью колесными парами, опрокидывание не допущено. В результате происшествия пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
В Бурятии локомотив сошел с рельсов
