В Бурятии локомотив сошел с рельсов
08:17 21.08.2025 (обновлено: 11:02 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/lokomotiv-2036642810.html
В Бурятии локомотив сошел с рельсов
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Локомотив сошел с рельсов на станции Таксимо в Бурятии во время маневровых работ, пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "По предварительным данным, сегодня около 7 часов 25 минут местного времени (02.25 мск) в парке станции Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия при проведении маневровых работ произошел сход локомотива пятью колесными парами, опрокидывание не допущено. В результате происшествия пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
происшествия, таксимо, республика бурятия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Таксимо, Республика Бурятия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Локомотив сошел с рельсов на станции Таксимо в Бурятии во время маневровых работ, пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, сегодня около 7 часов 25 минут местного времени (02.25 мск) в парке станции Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия при проведении маневровых работ произошел сход локомотива пятью колесными парами, опрокидывание не допущено. В результате происшествия пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
