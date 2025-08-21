https://ria.ru/20250821/litva-2036742517.html

Литва заявила о готовности отправить войска на Украину

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Литва готова отправить на Украину ограниченный воинский контингент, подобный участию республики в военной миссии в Афганистане, но пока говорить о военном присутствии стран "коалиции желающих" рано, заявил литовский президент Гитанас Науседа. "Мы готовы предоставить миротворческие войска, насколько это позволяет мандат сейма, а также нашу военную технику. Пока мы только декларировали это. Может случиться, например, что необходимости в отправке войск не будет, поскольку важнее будет создать другие мощности, и, возможно, от нас попросят чего-то другого", - сказал Науседа в эфире телеканала TV3. По его словам, участие Литвы в миротворческой операции, вероятно, не будет существенно отличаться количественно от участия литовских военных в миссии в Афганистане. Литовский контингент в Афганистане не превышал несколько сотен военных. Литовский президент подчеркнул, что об отправке войск "пока рано говорить, потому что коалиция желающих только определила свою задачу и будет вовлечена только в том случае, если будет обеспечен мир". В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

