"Росатом" надеется на скорое разрешение пусковых работ в Курской АЭС-2

Рейтинг@Mail.ru
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО» - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ядерные технологии
 
09:25 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/likhachev-2036649745.html
ядерные технологии
россия
курская область
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курская аэс-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002944797_0:334:3048:2048_1920x0_80_0_0_fae7e204dd103335d29cd47d94ac7fa5.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. "Росатом" надеется в ближайшие недели получить разрешение на начало пусковых работ на новом энергоблоке №1 Курской АЭС-2, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Готовимся к физпуску и выходу на мощность. Понятно, немножко сдерживает военная ситуация. Но очень надеемся, что в ближайшие недели мы все-таки получим разрешение, что можем переходить непосредственно к пусковым работам на первом блоке Курской АЭС-2", - сказал Лихачев журналистам. Такое разрешение выдает Ростехнадзор. Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт. В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерных установок новых энергоблоков №№3 и 4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые блоки. Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России.
https://ria.ru/20250821/likhachev-2036646717.html
россия
курская область
россия, курская область, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс-2
Ядерные технологии, Россия, Курская область, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС-2
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочие у строящегося реакторного энергоблока Курской АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области
Рабочие у строящегося реакторного энергоблока Курской АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Рабочие у строящегося реакторного энергоблока Курской АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. "Росатом" надеется в ближайшие недели получить разрешение на начало пусковых работ на новом энергоблоке №1 Курской АЭС-2, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Готовимся к физпуску и выходу на мощность. Понятно, немножко сдерживает военная ситуация. Но очень надеемся, что в ближайшие недели мы все-таки получим разрешение, что можем переходить непосредственно к пусковым работам на первом блоке Курской АЭС-2", - сказал Лихачев журналистам.
Такое разрешение выдает Ростехнадзор.
Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт.
В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерных установок новых энергоблоков №№3 и 4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые блоки. Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Росатом" рассчитывает в ноябре начать строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Ядерные технологииРоссияКурская областьАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курская АЭС-2
 
 
