"Росатом" надеется на скорое разрешение пусковых работ в Курской АЭС-2
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. "Росатом" надеется в ближайшие недели получить разрешение на начало пусковых работ на новом энергоблоке №1 Курской АЭС-2, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Готовимся к физпуску и выходу на мощность. Понятно, немножко сдерживает военная ситуация. Но очень надеемся, что в ближайшие недели мы все-таки получим разрешение, что можем переходить непосредственно к пусковым работам на первом блоке Курской АЭС-2", - сказал Лихачев журналистам.
Такое разрешение выдает Ростехнадзор.
Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт.
В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерных установок новых энергоблоков №№3 и 4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые блоки. Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России.