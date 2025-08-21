Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" рассчитывает в ноябре начать строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Ядерные технологии
 
09:06 21.08.2025 (обновлено: 09:14 21.08.2025)
"Росатом" рассчитывает в ноябре начать строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
венгрия
будапешт
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш-2"
аэс "пакш"
ядерные технологии
в мире
Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. "Росатом" рассчитывает в ноябре нынешнего года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Целимся в "первый бетон" в ноябре", - сказал Лихачев журналистам. Заливка "первого бетона" в фундамент будущего реакторного здания означает фактическое начало строительства атомного энергоблока. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
венгрия, будапешт, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2", аэс "пакш", в мире
Венгрия, Будапешт, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш", Ядерные технологии, В мире
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. "Росатом" рассчитывает в ноябре нынешнего года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Целимся в "первый бетон" в ноябре", - сказал Лихачев журналистам. Заливка "первого бетона" в фундамент будущего реакторного здания означает фактическое начало строительства атомного энергоблока.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Росатом" планирует сдать первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2026 году
Ядерные технологииВенгрияБудапештАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш-2"АЭС "Пакш"В мире
 
 
