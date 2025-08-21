https://ria.ru/20250821/likhachev-2036646717.html
"Росатом" рассчитывает в ноябре начать строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
"Росатом" рассчитывает в ноябре начать строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии - РИА Новости, 21.08.2025
"Росатом" рассчитывает в ноябре начать строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
"Росатом" рассчитывает в ноябре нынешнего года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T09:06:00+03:00
2025-08-21T09:06:00+03:00
2025-08-21T09:14:00+03:00
венгрия
будапешт
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш-2"
аэс "пакш"
ядерные технологии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892324_0:486:2592:1944_1920x0_80_0_0_7bd9d5a2b3e20aa2a7740829f223796b.jpg
Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. "Росатом" рассчитывает в ноябре нынешнего года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Целимся в "первый бетон" в ноябре", - сказал Лихачев журналистам. Заливка "первого бетона" в фундамент будущего реакторного здания означает фактическое начало строительства атомного энергоблока. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
https://ria.ru/20250821/rosatom-2036646136.html
венгрия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892324_727:545:2592:1944_1920x0_80_0_0_a39dfef68459b71647d0c08cd04166ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, будапешт, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2", аэс "пакш", в мире
Венгрия, Будапешт, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш", Ядерные технологии, В мире
"Росатом" рассчитывает в ноябре начать строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Лихачев: строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии планируется начать в ноябре