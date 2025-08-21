Рейтинг@Mail.ru
Блогеру Лерчек продлили домашний арест
19:13 21.08.2025 (обновлено: 20:01 21.08.2025)
Блогеру Лерчек продлили домашний арест
Блогеру Лерчек продлили домашний арест - РИА Новости, 21.08.2025
Блогеру Лерчек продлили домашний арест
Троицкий суд Москвы продлил еще на месяц срок домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей,... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Троицкий суд Москвы продлил еще на месяц срок домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Троицкого районного суда города Москвы продлена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны на срок 1 месяц 7 суток", - сказала собеседница агентства. Суд принял аналогичное решение в отношении ее бывшего супруга Артёма Чекалина.По версии следствия, Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Как рассказывал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования. Третий фигурант дела партнер Чекалина Артема Вишняк признал вину и заключил сделку со следствием, он находится на свободе, рассказывал ранее источник РИА Новости. По данным сервиса "БИР-Аналитик", ИП Лерчек на 18 июля значится действующим, однако банковские счета заблокированы. Основанием указано "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности", постановление о приостановлении операций было вынесено 18 июля. Размер отрицательного сальдо составляет более 27,1 миллиона рублей. Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей. Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
Блогеру Лерчек продлили домашний арест

Суд в Москве продлил домашний арест блогеру Лерчек еще на месяц

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Троицкий суд Москвы продлил еще на месяц срок домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Троицкого районного суда города Москвы продлена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны на срок 1 месяц 7 суток", - сказала собеседница агентства.
Суд принял аналогичное решение в отношении ее бывшего супруга Артёма Чекалина.
По версии следствия, Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ.
Как рассказывал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.
Третий фигурант дела партнер Чекалина Артема Вишняк признал вину и заключил сделку со следствием, он находится на свободе, рассказывал ранее источник РИА Новости.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", ИП Лерчек на 18 июля значится действующим, однако банковские счета заблокированы. Основанием указано "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности", постановление о приостановлении операций было вынесено 18 июля. Размер отрицательного сальдо составляет более 27,1 миллиона рублей.
Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
