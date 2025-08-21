https://ria.ru/20250821/lechenie-2036673293.html

После ЧП в Рязанской области 33 человека находятся в стационаре

После ЧП в Рязанской области 33 человека находятся в стационаре

После ЧП в Рязанской области 33 человека находятся в стационаре

Более 30 человек остаются в больницах, еще 120 проходят амбулаторное лечение после ЧП в Шиловском районе Рязанской области, сообщил региональный оперштаб.

происшествия

рязанская область

шиловский район

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 30 человек остаются в больницах, еще 120 проходят амбулаторное лечение после ЧП в Шиловском районе Рязанской области, сообщил региональный оперштаб."По состоянию на 21 августа в результате ЧП в Шиловском районе в списках погибших 26 человек, 33 человека находятся на стационарном лечении (17 - в лечебных учреждениях Рязани и 16 - в медицинских центрах Москвы), 120 пациентов проходят амбулаторное лечение. Продолжается работа по опознанию и проведению необходимых экспертиз", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.Там также уточнили, что режим ЧС в границах поселка Лесной Шиловского района Рязанской области продолжает действовать, работы по ликвидации последствий продолжаются, в том числе на территории предприятия.

рязанская область

шиловский район

Варвара Скокшина

Новости

происшествия, рязанская область, шиловский район