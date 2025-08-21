Рейтинг@Mail.ru
После ЧП в Рязанской области 33 человека находятся в стационаре
11:35 21.08.2025 (обновлено: 11:46 21.08.2025)
После ЧП в Рязанской области 33 человека находятся в стационаре
Более 30 человек остаются в больницах, еще 120 проходят амбулаторное лечение после ЧП в Шиловском районе Рязанской области, сообщил региональный оперштаб. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 30 человек остаются в больницах, еще 120 проходят амбулаторное лечение после ЧП в Шиловском районе Рязанской области, сообщил региональный оперштаб."По состоянию на 21 августа в результате ЧП в Шиловском районе в списках погибших 26 человек, 33 человека находятся на стационарном лечении (17 - в лечебных учреждениях Рязани и 16 - в медицинских центрах Москвы), 120 пациентов проходят амбулаторное лечение. Продолжается работа по опознанию и проведению необходимых экспертиз", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.Там также уточнили, что режим ЧС в границах поселка Лесной Шиловского района Рязанской области продолжает действовать, работы по ликвидации последствий продолжаются, в том числе на территории предприятия.
происшествия, рязанская область, шиловский район
Происшествия, Рязанская область, Шиловский район
© МЧС России/TelegramРазбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области
Разбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© МЧС России/Telegram
Разбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 30 человек остаются в больницах, еще 120 проходят амбулаторное лечение после ЧП в Шиловском районе Рязанской области, сообщил региональный оперштаб.
"По состоянию на 21 августа в результате ЧП в Шиловском районе в списках погибших 26 человек, 33 человека находятся на стационарном лечении (17 - в лечебных учреждениях Рязани и 16 - в медицинских центрах Москвы), 120 пациентов проходят амбулаторное лечение. Продолжается работа по опознанию и проведению необходимых экспертиз", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.
Там также уточнили, что режим ЧС в границах поселка Лесной Шиловского района Рязанской области продолжает действовать, работы по ликвидации последствий продолжаются, в том числе на территории предприятия.
