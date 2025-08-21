Рейтинг@Mail.ru
Лавров выразил надежду на провал курса Европы по подрыву договоренностей - РИА Новости, 21.08.2025
13:47 21.08.2025
Лавров выразил надежду на провал курса Европы по подрыву договоренностей
в мире
россия
сша
европа
сергей лавров
мид индии
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на провал курса Европа по подрыву договоренностей США и РФ по украинскому вопросу, а Россия и США продолжат работать, как условились лидеры. "Я вижу много признаков того, что эта активность (Европы - ред.) нацелена именно на то, чтобы подорвать тот прогресс, который стал четко вырисовываться по итогам саммита на Аляске... Я очень надеюсь, что этот заговор, эта авантюра провалится и мы продолжим следовать тем курсам, которые согласовали четко президенты России и Соединенных Штатов в ходе их встречи на Аляске и в ходе последующих телефонных контактов", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, отвечая на вопрос журналиста про возможность срыва переговорного процесса между РФ и США "коалицией желающих".
в мире, россия, сша, европа, сергей лавров, мид индии
В мире, Россия, США, Европа, Сергей Лавров, МИД Индии
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на провал курса Европа по подрыву договоренностей США и РФ по украинскому вопросу, а Россия и США продолжат работать, как условились лидеры.
"Я вижу много признаков того, что эта активность (Европы - ред.) нацелена именно на то, чтобы подорвать тот прогресс, который стал четко вырисовываться по итогам саммита на Аляске... Я очень надеюсь, что этот заговор, эта авантюра провалится и мы продолжим следовать тем курсам, которые согласовали четко президенты России и Соединенных Штатов в ходе их встречи на Аляске и в ходе последующих телефонных контактов", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, отвечая на вопрос журналиста про возможность срыва переговорного процесса между РФ и США "коалицией желающих".
В мире Россия США Европа Сергей Лавров МИД Индии
 
 
