Лавров выразил надежду на провал курса Европы по подрыву договоренностей

Лавров выразил надежду на провал курса Европы по подрыву договоренностей - РИА Новости, 21.08.2025

Лавров выразил надежду на провал курса Европы по подрыву договоренностей

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на провал курса Европа по подрыву договоренностей США и РФ по украинскому вопросу, а Россия и США продолжат... РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на провал курса Европа по подрыву договоренностей США и РФ по украинскому вопросу, а Россия и США продолжат работать, как условились лидеры. "Я вижу много признаков того, что эта активность (Европы - ред.) нацелена именно на то, чтобы подорвать тот прогресс, который стал четко вырисовываться по итогам саммита на Аляске... Я очень надеюсь, что этот заговор, эта авантюра провалится и мы продолжим следовать тем курсам, которые согласовали четко президенты России и Соединенных Штатов в ходе их встречи на Аляске и в ходе последующих телефонных контактов", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, отвечая на вопрос журналиста про возможность срыва переговорного процесса между РФ и США "коалицией желающих".

