https://ria.ru/20250821/lavrov-2036712825.html
Лавров выразил надежду на провал курса Европы по подрыву договоренностей
Лавров выразил надежду на провал курса Европы по подрыву договоренностей - РИА Новости, 21.08.2025
Лавров выразил надежду на провал курса Европы по подрыву договоренностей
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на провал курса Европа по подрыву договоренностей США и РФ по украинскому вопросу, а Россия и США продолжат... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T13:47:00+03:00
2025-08-21T13:47:00+03:00
2025-08-21T13:47:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
сергей лавров
мид индии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на провал курса Европа по подрыву договоренностей США и РФ по украинскому вопросу, а Россия и США продолжат работать, как условились лидеры. "Я вижу много признаков того, что эта активность (Европы - ред.) нацелена именно на то, чтобы подорвать тот прогресс, который стал четко вырисовываться по итогам саммита на Аляске... Я очень надеюсь, что этот заговор, эта авантюра провалится и мы продолжим следовать тем курсам, которые согласовали четко президенты России и Соединенных Штатов в ходе их встречи на Аляске и в ходе последующих телефонных контактов", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, отвечая на вопрос журналиста про возможность срыва переговорного процесса между РФ и США "коалицией желающих".
https://ria.ru/20250821/lavrov-2036712020.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, европа, сергей лавров, мид индии
В мире, Россия, США, Европа, Сергей Лавров, МИД Индии
Лавров выразил надежду на провал курса Европы по подрыву договоренностей
Лавров выразил надежду на провал курса ЕС по подрыву договоренностей РФ и США