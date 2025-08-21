https://ria.ru/20250821/lavrov-2036712020.html
Лавров рассказал, когда встанет вопрос легитимности украинских властей
Лавров рассказал, когда встанет вопрос легитимности украинских властей - РИА Новости, 21.08.2025
Лавров рассказал, когда встанет вопрос легитимности украинских властей
Когда и если в вопросе украинского урегулирования дело дойдет до подписания каких-либо договоренностей, встанет вопрос легитимности подписантов с украинской... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T13:46:00+03:00
2025-08-21T13:46:00+03:00
2025-08-21T13:47:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
мид индии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99040/73/990407351_0:151:2340:1467_1920x0_80_0_0_f08aa319b41e462874710455c29ec1b5.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Когда и если в вопросе украинского урегулирования дело дойдет до подписания каких-либо договоренностей, встанет вопрос легитимности подписантов с украинской стороны, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Индии.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036671354.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99040/73/990407351_92:0:2248:1617_1920x0_80_0_0_9c586aa70205d6d4421433fa9f73e36f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, мид индии
В мире, Россия, Сергей Лавров, МИД Индии
Лавров рассказал, когда встанет вопрос легитимности украинских властей
Лавров: при подписании соглашений по Украине встанет вопрос легитимности властей