Лавров рассказал, когда встанет вопрос легитимности украинских властей
13:46 21.08.2025 (обновлено: 13:47 21.08.2025)
Лавров рассказал, когда встанет вопрос легитимности украинских властей
Лавров рассказал, когда встанет вопрос легитимности украинских властей
в мире
россия
сергей лавров
мид индии
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Когда и если в вопросе украинского урегулирования дело дойдет до подписания каких-либо договоренностей, встанет вопрос легитимности подписантов с украинской стороны, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Индии.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
в мире, россия, сергей лавров, мид индии
В мире, Россия, Сергей Лавров, МИД Индии
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Когда и если в вопросе украинского урегулирования дело дойдет до подписания каких-либо договоренностей, встанет вопрос легитимности подписантов с украинской стороны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Индии.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
В миреРоссияСергей ЛавровМИД Индии
 
 
