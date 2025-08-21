https://ria.ru/20250821/lavrov-2036708216.html
Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наш президент неоднократно говорил, что готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским, при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
