Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 21.08.2025 (обновлено: 15:55 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/lavrov-2036708216.html
Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского
Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 21.08.2025
Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T13:35:00+03:00
2025-08-21T15:55:00+03:00
владимир путин
сергей лавров
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наш президент неоднократно говорил, что готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским, при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
https://ria.ru/20250821/putin-2036678859.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сергей лавров, владимир зеленский, в мире
Владимир Путин, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, В мире
Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского

Лавров: Путин готов к встрече с Зеленским только после проработки всех вопросов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наш президент неоднократно говорил, что готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским, при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007 - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
На Западе сделали новое заявление о Путине
Вчера, 12:05
 
Владимир ПутинСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала