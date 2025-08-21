https://ria.ru/20250821/lavrov-2036708216.html

Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского

Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 21.08.2025

Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T13:35:00+03:00

2025-08-21T13:35:00+03:00

2025-08-21T15:55:00+03:00

владимир путин

сергей лавров

владимир зеленский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наш президент неоднократно говорил, что готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским, при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

https://ria.ru/20250821/putin-2036678859.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, сергей лавров, владимир зеленский, в мире