Лавров: Украина не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта

Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом справедливом долгосрочном урегулировании", — сказал он по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.О попытках подорвать усилия России и США"Вслед за саммитом России и США на Аляске, где был достигнут существенный прогресс, <...> европейские страны поехали за Зеленским в Вашингтон и там попытались продвигать свою повестку дня. <...> Эти все замыслы связаны с предоставлением гарантий (безопасности. — Прим. ред.) путем иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории. <...> Это будет абсолютно неприемлемо для России и для всех здравомыслящих политических сил в Европе".О возможной встрече Путина и Зеленского"Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны".Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
