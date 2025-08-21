Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Украина не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта
13:33 21.08.2025 (обновлено: 14:06 21.08.2025)
Лавров: Украина не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта
Лавров: Украина не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта - РИА Новости, 21.08.2025
Лавров: Украина не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта
Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом справедливом долгосрочном урегулировании", — сказал он по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.О попытках подорвать усилия России и США&quot;Вслед за саммитом России и США на Аляске, где был достигнут существенный прогресс, &lt;...&gt; европейские страны поехали за Зеленским в Вашингтон и там попытались продвигать свою повестку дня. &lt;...&gt; Эти все замыслы связаны с предоставлением гарантий (безопасности. — Прим. ред.) путем иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории. &lt;...&gt; Это будет абсолютно неприемлемо для России и для всех здравомыслящих политических сил в Европе&quot;.О возможной встрече Путина и Зеленского&quot;Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны&quot;.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
Лавров: Украина не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом справедливом долгосрочном урегулировании", — сказал он по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
О попытках подорвать усилия России и США

  • Украина пытается подорвать усилия Москвы и Вашингтона, направленные на достижение мирного урегулирования и устранение первопричин конфликта.
  • Этим же занимается и так называемая коалиция желающих.
"Вслед за саммитом России и США на Аляске, где был достигнут существенный прогресс, <...> европейские страны поехали за Зеленским в Вашингтон и там попытались продвигать свою повестку дня. <...> Эти все замыслы связаны с предоставлением гарантий (безопасности. — Прим. ред.) путем иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории. <...> Это будет абсолютно неприемлемо для России и для всех здравомыслящих политических сил в Европе".

  • Москва поддерживает гарантии безопасности, согласованные по инициативе украинской делегации в Стамбуле в апреле 2022 года. Все остальное, одностороннее — это абсолютно бесперспективные затеи.

В апреле 2022-го украинская сторона предлагала разработать гарантии, участниками которых были бы все постоянные члены Совбеза ООН, включая Россию.

О возможной встрече Путина и Зеленского

  • Президент России не раз говорил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским при условии, что вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, а эксперты и министры подготовят рекомендации.
"Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны".

Переговоры по Украине

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
В понедельник Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
