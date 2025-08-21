https://ria.ru/20250821/latviya-2036729175.html
В Латвии на "антироссийской" мине подорвался пограничник, сообщили СМИ
В Латвии на "антироссийской" мине подорвался пограничник, сообщили СМИ
В Латвии на "антироссийской" мине подорвался пограничник, сообщили СМИ
Латвийский пограничник подорвался на одной из мин, которые власти установили для "сдерживания" России, передает Telegram-канал SHOT.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Латвийский пограничник подорвался на одной из мин, которые власти установили для "сдерживания" России, передает Telegram-канал SHOT."Его (пограничника – прим. ред) экстренно доставили в больницу с минно-взрывной раной", — говорится в публикации.Как утверждает Telegram-канал, этот инцидент стал первым после выхода прибалтийских стран из Оттавской конвенции, запреща.otq противопехотные мины. Этот шаг был вызван якобы возросшей военной угрозой членам НАТО, которые граничат с Россией и Белоруссией.Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года.Министры обороны стран Балтии и Польши сообщили о намерении выйти из Оттавской конвенции в марте 2025 года.Как заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, решение Польши, Латвии, Литвы и Эстонии выйти из конвенции о запрете противопехотных мин ослабляет защиту гражданских лиц от последствий конфликтов.
В Латвии на "антироссийской" мине подорвался пограничник, сообщили СМИ
SHOT: в Латвии пограничник подорвался на установленной для "сдерживания" РФ мине