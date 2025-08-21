https://ria.ru/20250821/latviya-2036729175.html

В Латвии на "антироссийской" мине подорвался пограничник, сообщили СМИ

В Латвии на "антироссийской" мине подорвался пограничник, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.08.2025

В Латвии на "антироссийской" мине подорвался пограничник, сообщили СМИ

Латвийский пограничник подорвался на одной из мин, которые власти установили для "сдерживания" России, передает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T14:48:00+03:00

2025-08-21T14:48:00+03:00

2025-08-21T14:48:00+03:00

в мире

латвия

россия

польша

оон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781763125_0:66:2121:1259_1920x0_80_0_0_25b00495876cf32400792117fa854969.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Латвийский пограничник подорвался на одной из мин, которые власти установили для "сдерживания" России, передает Telegram-канал SHOT."Его (пограничника – прим. ред) экстренно доставили в больницу с минно-взрывной раной", — говорится в публикации.Как утверждает Telegram-канал, этот инцидент стал первым после выхода прибалтийских стран из Оттавской конвенции, запреща.otq противопехотные мины. Этот шаг был вызван якобы возросшей военной угрозой членам НАТО, которые граничат с Россией и Белоруссией.Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года.Министры обороны стран Балтии и Польши сообщили о намерении выйти из Оттавской конвенции в марте 2025 года.Как заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, решение Польши, Латвии, Литвы и Эстонии выйти из конвенции о запрете противопехотных мин ослабляет защиту гражданских лиц от последствий конфликтов.

https://ria.ru/20250820/pribaltika-2036605855.html

https://ria.ru/20250623/otvet-2024257418.html

латвия

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, россия, польша, оон, нато