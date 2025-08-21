https://ria.ru/20250821/kulikova-2036758883.html

Мария Куликова и ее романы: удивительная жизнь актрисы

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости, Вадим Минеев. Мария Куликова — светловолосая красавица с выразительными голубыми глазами стала настоящей визитной карточкой российского кинематографа. На счету одной из самых востребованных актрис уже 120 ролей в кино и сериалах.В августе этого года Марии Куликовой исполнилось 48, но она выглядит гораздо моложе своих лет. Возможно, секрет актрисы заключается во вдохновении, которое она черпает в творчестве и яркой личной жизни?Первой ролью была Баба-ЯгаМария Куликова родилась в Москве 4 августа 1977 года, мама работала инженером, а папа — на Гостелерадио, позже пел в церковном хоре. Бабушка была главой вокального факультета Гнесинского училища, поэтому практически всегда в доме звучала музыка.В возрасте 10 лет маленькую Марию записали в театральную студию. Это совпало с переездом родителей из центра Москвы в спальный район, поэтому мама и папа пытались увлечь её чем-то необычным и уберечь от влияния улицы.К тому же девочка росла скромной и зажатой, а кружок мог бы помочь ей раскрыться. Первой ролью будущей актрисы стала Баба-Яга.Подала документы в тайне от родителейПосле школы Мария планировала поступать на юридический факультет МГУ: профессия казалась надежной и стабильной. Она даже готовилась к экзаменам с репетитором и забросила театральную студию.Но затем все же подала документы в тайне от родителей в несколько театральных вузов. В итоге девушка поступила в Щукинское училище, поставив маму с папой перед фактом.После окончания "Щуки" актрису пригласили в Театр Сатиры. В кино она дебютировала в 1999 году, снявшись в фильме "Затворник". Первые роли Марии были маленькими и незаметными. Известность артистке принес сериал "Две судьбы", на пробы которого она попала случайно — ошиблась дверью и зашла не в тот павильон.Сама сделала предложение, встав на коленоСериал стал не только отправной точкой в карьере артистки, с тех пор она постоянно получала приглашения от режиссеров и снялась во множестве успешных проектов, но и сыграл судьбоносную роль в личной жизни Марии.На съемочной площадке картины "Две судьбы" она встретила Дениса Матросова, ставшего ее первой настоящей любовью."Он мне сразу жутко понравился", — признавалась позже актриса.Через три недели молодые люди уже жили вместе, а спустя три года отношений Мария сама сделала предложение, встав перед Денисом на колено.В браке родился сын Иван. Супруги прожили вместе почти 14 лет, артистка, но в 2015-м они разошлись, сохранив хорошие отношения.Михаил Аверин: любовь или дружба?Экранный брак в популярном сериале "Склифосовский" между героями Куликовой и Авериным получился настолько убедительным, что многие зрители решили, что между ними существует любовь и в реальной жизни.Химия между актерами чувствовалась с первых серий: синхронные жесты, доверительные взгляды, естественность и непринуждённость в сценах семейной жизни.Однако Мария всегда подчеркивала, что их чувства друг к другу носят чисто платонический характер, а знакомство тянется еще со студенческих времен.История дружбы между актерами началась в Щукинском училище, где 20-летние студенты находились на противоположных полюсах: Куликова — сдержанная перфекционистка, Аверин же, напротив, был душой компании с бунтарским характером.Но не зря говорят, что противоположности притягиваются, именно различия стали основой крепкой дружбы.Тайный мужВ 2019-м в звездных кругах разлетелся слух о фактическом браке артистки с Виталием Кудрявцевым. Эту информацию подтвердила бывшая жена актера Серафима Низовская."Маша Куликова появилась в жизни мужа уже после нашего расставания. Спустя пару лет где-то. Теперь мой ребенок с таким удовольствием ездит к ним в гости. У Маши тоже есть сын, они дружат. Это же прекрасно", — рассказала Низовская.Они познакомились на съемочной площадке мелодрамы "Слишком красивая жена" в 2015 году. Мария, правда, личность своего избранника не раскрывает.Осенью 2023 года Куликова неожиданно призналась, что официально вышла замуж, но по-прежнему не сказала, кто конкретно стал ее мужем."Я любима и счастлива!" — утверждает Мария.Хорошо складываться дела и в творчестве, актриса постоянно задействована в нескольких проектах, а на новогодних праздниках нам обещают показать полнометражный спецвыпуск "Склифосовский. Новый год" с ее участием.

