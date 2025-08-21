Рейтинг@Mail.ru
Мария Куликова и ее романы: удивительная жизнь актрисы - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:39 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/kulikova-2036758883.html
Мария Куликова и ее романы: удивительная жизнь актрисы
Мария Куликова и ее романы: удивительная жизнь актрисы - РИА Новости, 21.08.2025
Мария Куликова и ее романы: удивительная жизнь актрисы
Мария Куликова — светловолосая красавица с выразительными голубыми глазами стала настоящей визитной карточкой российского кинематографа. На счету одной из самых РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T18:39:00+03:00
2025-08-21T18:39:00+03:00
шоубиз
москва
мария куликова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036794746_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_19d19e13dc1a21115e45c24b7841886b.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости, Вадим Минеев. Мария Куликова — светловолосая красавица с выразительными голубыми глазами стала настоящей визитной карточкой российского кинематографа. На счету одной из самых востребованных актрис уже 120 ролей в кино и сериалах.В августе этого года Марии Куликовой исполнилось 48, но она выглядит гораздо моложе своих лет. Возможно, секрет актрисы заключается во вдохновении, которое она черпает в творчестве и яркой личной жизни?Первой ролью была Баба-ЯгаМария Куликова родилась в Москве 4 августа 1977 года, мама работала инженером, а папа — на Гостелерадио, позже пел в церковном хоре. Бабушка была главой вокального факультета Гнесинского училища, поэтому практически всегда в доме звучала музыка.В возрасте 10 лет маленькую Марию записали в театральную студию. Это совпало с переездом родителей из центра Москвы в спальный район, поэтому мама и папа пытались увлечь её чем-то необычным и уберечь от влияния улицы.К тому же девочка росла скромной и зажатой, а кружок мог бы помочь ей раскрыться. Первой ролью будущей актрисы стала Баба-Яга.Подала документы в тайне от родителейПосле школы Мария планировала поступать на юридический факультет МГУ: профессия казалась надежной и стабильной. Она даже готовилась к экзаменам с репетитором и забросила театральную студию.Но затем все же подала документы в тайне от родителей в несколько театральных вузов. В итоге девушка поступила в Щукинское училище, поставив маму с папой перед фактом.После окончания "Щуки" актрису пригласили в Театр Сатиры. В кино она дебютировала в 1999 году, снявшись в фильме "Затворник". Первые роли Марии были маленькими и незаметными. Известность артистке принес сериал "Две судьбы", на пробы которого она попала случайно — ошиблась дверью и зашла не в тот павильон.Сама сделала предложение, встав на коленоСериал стал не только отправной точкой в карьере артистки, с тех пор она постоянно получала приглашения от режиссеров и снялась во множестве успешных проектов, но и сыграл судьбоносную роль в личной жизни Марии.На съемочной площадке картины "Две судьбы" она встретила Дениса Матросова, ставшего ее первой настоящей любовью."Он мне сразу жутко понравился", — признавалась позже актриса.Через три недели молодые люди уже жили вместе, а спустя три года отношений Мария сама сделала предложение, встав перед Денисом на колено.В браке родился сын Иван. Супруги прожили вместе почти 14 лет, артистка, но в 2015-м они разошлись, сохранив хорошие отношения.Михаил Аверин: любовь или дружба?Экранный брак в популярном сериале "Склифосовский" между героями Куликовой и Авериным получился настолько убедительным, что многие зрители решили, что между ними существует любовь и в реальной жизни.Химия между актерами чувствовалась с первых серий: синхронные жесты, доверительные взгляды, естественность и непринуждённость в сценах семейной жизни.Однако Мария всегда подчеркивала, что их чувства друг к другу носят чисто платонический характер, а знакомство тянется еще со студенческих времен.История дружбы между актерами началась в Щукинском училище, где 20-летние студенты находились на противоположных полюсах: Куликова — сдержанная перфекционистка, Аверин же, напротив, был душой компании с бунтарским характером.Но не зря говорят, что противоположности притягиваются, именно различия стали основой крепкой дружбы.Тайный мужВ 2019-м в звездных кругах разлетелся слух о фактическом браке артистки с Виталием Кудрявцевым. Эту информацию подтвердила бывшая жена актера Серафима Низовская."Маша Куликова появилась в жизни мужа уже после нашего расставания. Спустя пару лет где-то. Теперь мой ребенок с таким удовольствием ездит к ним в гости. У Маши тоже есть сын, они дружат. Это же прекрасно", — рассказала Низовская.Они познакомились на съемочной площадке мелодрамы "Слишком красивая жена" в 2015 году. Мария, правда, личность своего избранника не раскрывает.Осенью 2023 года Куликова неожиданно призналась, что официально вышла замуж, но по-прежнему не сказала, кто конкретно стал ее мужем."Я любима и счастлива!" — утверждает Мария.Хорошо складываться дела и в творчестве, актриса постоянно задействована в нескольких проектах, а на новогодних праздниках нам обещают показать полнометражный спецвыпуск "Склифосовский. Новый год" с ее участием.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036794746_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_b8838bae9299792c3d5aaf3066503363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария куликова
Шоубиз, Москва, Мария Куликова

Мария Куликова и ее романы: удивительная жизнь актрисы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАктриса театра и кино Мария Куликова
Актриса театра и кино Мария Куликова - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости, Вадим Минеев. Мария Куликова — светловолосая красавица с выразительными голубыми глазами стала настоящей визитной карточкой российского кинематографа. На счету одной из самых востребованных актрис уже 120 ролей в кино и сериалах.
В августе этого года Марии Куликовой исполнилось 48, но она выглядит гораздо моложе своих лет. Возможно, секрет актрисы заключается во вдохновении, которое она черпает в творчестве и яркой личной жизни?
© Марс Медиа Энтертейнмент (2013) Мария Куликова в фильме "Парфюмерша"
Мария Куликова в фильме Парфюмерша - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Марс Медиа Энтертейнмент (2013)
Мария Куликова в фильме "Парфюмерша"

Первой ролью была Баба-Яга

Мария Куликова родилась в Москве 4 августа 1977 года, мама работала инженером, а папа — на Гостелерадио, позже пел в церковном хоре. Бабушка была главой вокального факультета Гнесинского училища, поэтому практически всегда в доме звучала музыка.
В возрасте 10 лет маленькую Марию записали в театральную студию. Это совпало с переездом родителей из центра Москвы в спальный район, поэтому мама и папа пытались увлечь её чем-то необычным и уберечь от влияния улицы.
К тому же девочка росла скромной и зажатой, а кружок мог бы помочь ей раскрыться. Первой ролью будущей актрисы стала Баба-Яга.

Подала документы в тайне от родителей

После школы Мария планировала поступать на юридический факультет МГУ: профессия казалась надежной и стабильной. Она даже готовилась к экзаменам с репетитором и забросила театральную студию.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАктрисы Мария Куликова и Алена Яковлева в сцене из спектакля "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре Сатиры
Актрисы Мария Куликова и Алена Яковлева в сцене из спектакля Таланты и поклонники в Московском академическом театре Сатиры - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Актрисы Мария Куликова и Алена Яковлева в сцене из спектакля "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре Сатиры
Но затем все же подала документы в тайне от родителей в несколько театральных вузов. В итоге девушка поступила в Щукинское училище, поставив маму с папой перед фактом.
После окончания "Щуки" актрису пригласили в Театр Сатиры. В кино она дебютировала в 1999 году, снявшись в фильме "Затворник". Первые роли Марии были маленькими и незаметными. Известность артистке принес сериал "Две судьбы", на пробы которого она попала случайно — ошиблась дверью и зашла не в тот павильон.

Сама сделала предложение, встав на колено

Сериал стал не только отправной точкой в карьере артистки, с тех пор она постоянно получала приглашения от режиссеров и снялась во множестве успешных проектов, но и сыграл судьбоносную роль в личной жизни Марии.
© Телефильм (2002) Мария Куликова в сериале "Две судьбы"
Мария Куликова в сериале Две судьбы - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Телефильм (2002)
Мария Куликова в сериале "Две судьбы"
На съемочной площадке картины "Две судьбы" она встретила Дениса Матросова, ставшего ее первой настоящей любовью.
"Он мне сразу жутко понравился", — признавалась позже актриса.
Через три недели молодые люди уже жили вместе, а спустя три года отношений Мария сама сделала предложение, встав перед Денисом на колено.
В браке родился сын Иван. Супруги прожили вместе почти 14 лет, артистка, но в 2015-м они разошлись, сохранив хорошие отношения.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Денис Матросов
Актер Денис Матросов - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Денис Матросов

Михаил Аверин: любовь или дружба?

Экранный брак в популярном сериале "Склифосовский" между героями Куликовой и Авериным получился настолько убедительным, что многие зрители решили, что между ними существует любовь и в реальной жизни.
Химия между актерами чувствовалась с первых серий: синхронные жесты, доверительные взгляды, естественность и непринуждённость в сценах семейной жизни.
Однако Мария всегда подчеркивала, что их чувства друг к другу носят чисто платонический характер, а знакомство тянется еще со студенческих времен.
© Телеканал "Россия" (2012 - ...) Кадр из сериала "Склифосовский"
Кадр из сериала Склифосовский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Телеканал "Россия" (2012 - ...)
Кадр из сериала "Склифосовский"
История дружбы между актерами началась в Щукинском училище, где 20-летние студенты находились на противоположных полюсах: Куликова — сдержанная перфекционистка, Аверин же, напротив, был душой компании с бунтарским характером.
Но не зря говорят, что противоположности притягиваются, именно различия стали основой крепкой дружбы.

Тайный муж

В 2019-м в звездных кругах разлетелся слух о фактическом браке артистки с Виталием Кудрявцевым. Эту информацию подтвердила бывшая жена актера Серафима Низовская.
© Кинокомпания "Русское" (2013) Мария Куликова в фильме "Слишком красивая жена"
Мария Куликова в фильме Слишком красивая жена - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Кинокомпания "Русское" (2013)
Мария Куликова в фильме "Слишком красивая жена"
"Маша Куликова появилась в жизни мужа уже после нашего расставания. Спустя пару лет где-то. Теперь мой ребенок с таким удовольствием ездит к ним в гости. У Маши тоже есть сын, они дружат. Это же прекрасно", — рассказала Низовская.
Они познакомились на съемочной площадке мелодрамы "Слишком красивая жена" в 2015 году. Мария, правда, личность своего избранника не раскрывает.
Осенью 2023 года Куликова неожиданно призналась, что официально вышла замуж, но по-прежнему не сказала, кто конкретно стал ее мужем.
© Телеканал "Россия"Кадр из сериала "Склифосовский"
Кадр из сериала Склифосовский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Телеканал "Россия"
Кадр из сериала "Склифосовский"
"Я любима и счастлива!" — утверждает Мария.
Хорошо складываться дела и в творчестве, актриса постоянно задействована в нескольких проектах, а на новогодних праздниках нам обещают показать полнометражный спецвыпуск "Склифосовский. Новый год" с ее участием.
 
ШоубизМоскваМария Куликова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала