Югра получит кредит в 2,7 млрд руб на обновление объектов ЖКХ

Югра получит кредит в 2,7 млрд руб на обновление объектов ЖКХ - РИА Новости, 21.08.2025

Югра получит кредит в 2,7 млрд руб на обновление объектов ЖКХ

Правительственная комиссия по региональному развитию в России одобрила предоставление Ханты-Мансийскому округу около 2,7 миллиарда рублей в качестве... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T16:33:00+03:00

2025-08-21T16:33:00+03:00

2025-08-21T17:02:00+03:00

россия

руслан кухарук

ханты-мансийский автономный округ

экономика

ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости. Правительственная комиссия по региональному развитию в России одобрила предоставление Ханты-Мансийскому округу около 2,7 миллиарда рублей в качестве инфраструктурного кредита на реализацию важных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук. "Одобрена заявка округа на предоставление инфраструктурного кредита по объектам жилищно-коммунального хозяйства на сумму около 2,7 млрд рублей. Решение принято сегодня в рамках заседания Правительственной комиссии по региональному развитию в России. Благодаря этому удастся реализовать пять важнейших инфраструктурных проектов, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности жителей Югры", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале. Кредитные средства направят, в частности, на строительство новой котельной и обновление очистных сооружений в Горноправдинске, капремонт системы водоотведения Сургутского района, строительство котельной, модернизацию и развитие системы водоснабжения и водоотведения в поселке Юность (Сургут), а также расширение и обновление системы теплоснабжения Сургута. По словам Кухарука, проекты значительно улучшат качество тепло-, водоснабжения и водоотведения для 64 тысяч жителей автономного округа, а также позволят подключить к централизованным системам запланированные к строительству до 2035 года 610,2 тысячи квадратных метров нового жилья.

россия

ханты-мансийский автономный округ

2025

Новости

россия, руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ, экономика