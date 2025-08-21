Рейтинг@Mail.ru
16:33 21.08.2025
Югра получит кредит в 2,7 млрд руб на обновление объектов ЖКХ
ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости. Правительственная комиссия по региональному развитию в России одобрила предоставление Ханты-Мансийскому округу около 2,7 миллиарда рублей в качестве инфраструктурного кредита на реализацию важных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук. "Одобрена заявка округа на предоставление инфраструктурного кредита по объектам жилищно-коммунального хозяйства на сумму около 2,7 млрд рублей. Решение принято сегодня в рамках заседания Правительственной комиссии по региональному развитию в России. Благодаря этому удастся реализовать пять важнейших инфраструктурных проектов, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности жителей Югры", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале. Кредитные средства направят, в частности, на строительство новой котельной и обновление очистных сооружений в Горноправдинске, капремонт системы водоотведения Сургутского района, строительство котельной, модернизацию и развитие системы водоснабжения и водоотведения в поселке Юность (Сургут), а также расширение и обновление системы теплоснабжения Сургута. По словам Кухарука, проекты значительно улучшат качество тепло-, водоснабжения и водоотведения для 64 тысяч жителей автономного округа, а также позволят подключить к централизованным системам запланированные к строительству до 2035 года 610,2 тысячи квадратных метров нового жилья.
россия, руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ, экономика
Россия, Руслан Кухарук, Ханты-Мансийский автономный округ, Экономика
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости. Правительственная комиссия по региональному развитию в России одобрила предоставление Ханты-Мансийскому округу около 2,7 миллиарда рублей в качестве инфраструктурного кредита на реализацию важных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.
"Одобрена заявка округа на предоставление инфраструктурного кредита по объектам жилищно-коммунального хозяйства на сумму около 2,7 млрд рублей. Решение принято сегодня в рамках заседания Правительственной комиссии по региональному развитию в России. Благодаря этому удастся реализовать пять важнейших инфраструктурных проектов, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности жителей Югры", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале.
Кредитные средства направят, в частности, на строительство новой котельной и обновление очистных сооружений в Горноправдинске, капремонт системы водоотведения Сургутского района, строительство котельной, модернизацию и развитие системы водоснабжения и водоотведения в поселке Юность (Сургут), а также расширение и обновление системы теплоснабжения Сургута.
По словам Кухарука, проекты значительно улучшат качество тепло-, водоснабжения и водоотведения для 64 тысяч жителей автономного округа, а также позволят подключить к централизованным системам запланированные к строительству до 2035 года 610,2 тысячи квадратных метров нового жилья.
Андрей Трубецкой
Свыше 30 млн тонн нефти добыли за 6 месяцев в Сургутском районе Югры
18 августа, 17:51
 
РоссияРуслан КухарукХанты-Мансийский автономный округЭкономика
 
 
