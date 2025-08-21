Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев рассказал о новой детской поликлинике в районе Кубани
Краснодарский край
 
22:51 21.08.2025
Кондратьев рассказал о новой детской поликлинике в районе Кубани
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
россия
КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Детскую поликлинику на 250 посещений в смену построили по нацпроекту в Кавказском районе Кубани, за ней закреплены больше восьми тысяч человек, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным пресс-службы администрации региона, на строительство и оснащение нового трехэтажного здания поликлиники по национальному проекту было направлено 988 миллионов рублей. "В Кавказском районе готовят к открытию детскую поликлинику, она рассчитана на 250 человек в смену. Построили ее по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" за два года. Раньше детское отделение занимало лишь несколько кабинетов в районной больнице. Теперь же у мальчишек и девчонок появилось свое полноценное медучреждение, за ним закреплены больше восьми тысяч человек. Поликлиника полностью укомплектована педиатрами и профильными специалистами. Объект очень ждали жители муниципалитета", – рассказал журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Как сообщается, в структуре детской поликлиники будут работать дневной стационар, кабинеты неотложной помощи, физиотерапии, УЗИ, функциональной диагностики, рентгена, эндоскопии и клинико-диагностическая лаборатория. Освободившиеся площади взрослой поликлиники ЦРБ займет женская консультация. Как добавил глава региона, в Кавказском районе первичную медико-санитарную помощь оказывают также пять врачебных амбулаторий, три участковых больницы и восемь фельдшерско-акушерских пунктов. "Сегодня перед нами стоит задача – делать медицину доступнее, создавая комфортные условия для лечения и профилактики заболеваний, чтобы каждый житель мог получить квалифицированную помощь рядом с домом", - сказал Кондратьев.
краснодарский край
россия
Кондратьев рассказал о новой детской поликлинике в районе Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Детскую поликлинику на 250 посещений в смену построили по нацпроекту в Кавказском районе Кубани, за ней закреплены больше восьми тысяч человек, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По данным пресс-службы администрации региона, на строительство и оснащение нового трехэтажного здания поликлиники по национальному проекту было направлено 988 миллионов рублей.
"В Кавказском районе готовят к открытию детскую поликлинику, она рассчитана на 250 человек в смену. Построили ее по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" за два года. Раньше детское отделение занимало лишь несколько кабинетов в районной больнице. Теперь же у мальчишек и девчонок появилось свое полноценное медучреждение, за ним закреплены больше восьми тысяч человек. Поликлиника полностью укомплектована педиатрами и профильными специалистами. Объект очень ждали жители муниципалитета", – рассказал журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.
Как сообщается, в структуре детской поликлиники будут работать дневной стационар, кабинеты неотложной помощи, физиотерапии, УЗИ, функциональной диагностики, рентгена, эндоскопии и клинико-диагностическая лаборатория. Освободившиеся площади взрослой поликлиники ЦРБ займет женская консультация.
Как добавил глава региона, в Кавказском районе первичную медико-санитарную помощь оказывают также пять врачебных амбулаторий, три участковых больницы и восемь фельдшерско-акушерских пунктов.
"Сегодня перед нами стоит задача – делать медицину доступнее, создавая комфортные условия для лечения и профилактики заболеваний, чтобы каждый житель мог получить квалифицированную помощь рядом с домом", - сказал Кондратьев.
 
