ФСБ показала видео с жительницей Крыма, готовившей теракт с "бандера-смузи"
14:44 21.08.2025 (обновлено: 15:04 21.08.2025)
ФСБ показала видео с жительницей Крыма, готовившей теракт с "бандера-смузи"
ФСБ показала видео с жительницей Крыма, готовившей теракт с "бандера-смузи"
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео, на котором осужденная на 15 лет колонии за подготовку теракта жительница Крыма отчитывалась украинским кураторам об изготовленном коктейле Молотова, обозвав его "бандера-смузи". Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы Алину Грек, обвиняемую в госизмене, прохождении обучения для террористической деятельности и приготовлении к теракту, сообщили РИА Новости в инстанции 15 августа. В четверг об этом деле рассказала ФСБ, уточнив, что женщина вела "подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога" с целью нарушения военных перевозок". ФСБ показала кадры обыска по месту жительства задержанной, в ходе которого были изъяты самодельные зажигательные устройства, компоненты для их изготовления и мобильные телефоны. "Приветствую, друзья! Наш "бандера-смузи" готов. Завтра я еще попробую, но мне кажется, что все будет хорошо", - сказала Грек на украинском языке, демонстрируя коктейль Молотова на видео, найденном в телефоне. В ходе допроса она призналась, что за изготовление зажигательной смеси ей обещали от 800 до тысячи долларов. "Я сделала этот коктейль первый раз. Когда я его протестировала, я поняла, что практического смысла это иметь не будет. Я об этом сказала, мне он (украинский куратор – ред.) ответил, что тут не принципиально, главное - показать, что есть в Крыму такие, наши люди", - добавила Грек. Как ранее рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, в начале сентября 2023 года Грек за деньги начала сотрудничать с главным управлением разведки минобороны Украины. По заданию куратора в декабре того же года она провела фото- и видеосъемку релейного шкафа на участке железной дороги в Симферопольском районе Крыма и купила компоненты для зажигательной смеси. Согласно обвинительному заключению, в январе 2024 года для тренировки она по инструкции сотрудника военной разведки Украины подожгла зажигательное устройство и бросила его на землю, видеозапись своих действий отправив куратору. Тот подтвердил правильность использования устройства и поручил ей изготовить еще одно, которое использовать для поджога релейного шкафа. После изготовления еще одного устройства 22 января 2024 года Грек задержали.
ФСБ показала видео с жительницей Крыма, готовившей теракт с "бандера-смузи"

Жительнице Крыма Грек дали 15 лет колонии за подготовку теракта

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео, на котором осужденная на 15 лет колонии за подготовку теракта жительница Крыма отчитывалась украинским кураторам об изготовленном коктейле Молотова, обозвав его "бандера-смузи".
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы Алину Грек, обвиняемую в госизмене, прохождении обучения для террористической деятельности и приготовлении к теракту, сообщили РИА Новости в инстанции 15 августа. В четверг об этом деле рассказала ФСБ, уточнив, что женщина вела "подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога" с целью нарушения военных перевозок".
ФСБ показала кадры обыска по месту жительства задержанной, в ходе которого были изъяты самодельные зажигательные устройства, компоненты для их изготовления и мобильные телефоны.
"Приветствую, друзья! Наш "бандера-смузи" готов. Завтра я еще попробую, но мне кажется, что все будет хорошо", - сказала Грек на украинском языке, демонстрируя коктейль Молотова на видео, найденном в телефоне.
В ходе допроса она призналась, что за изготовление зажигательной смеси ей обещали от 800 до тысячи долларов.
"Я сделала этот коктейль первый раз. Когда я его протестировала, я поняла, что практического смысла это иметь не будет. Я об этом сказала, мне он (украинский куратор – ред.) ответил, что тут не принципиально, главное - показать, что есть в Крыму такие, наши люди", - добавила Грек.
Как ранее рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, в начале сентября 2023 года Грек за деньги начала сотрудничать с главным управлением разведки минобороны Украины. По заданию куратора в декабре того же года она провела фото- и видеосъемку релейного шкафа на участке железной дороги в Симферопольском районе Крыма и купила компоненты для зажигательной смеси.
Согласно обвинительному заключению, в январе 2024 года для тренировки она по инструкции сотрудника военной разведки Украины подожгла зажигательное устройство и бросила его на землю, видеозапись своих действий отправив куратору. Тот подтвердил правильность использования устройства и поручил ей изготовить еще одно, которое использовать для поджога релейного шкафа. После изготовления еще одного устройства 22 января 2024 года Грек задержали.
Происшествия
 
 
