Управделами главы Красноярского края подал иск из-за поврежденного авто - РИА Новости, 21.08.2025
22:58 21.08.2025
Управделами главы Красноярского края подал иск из-за поврежденного авто
Управделами главы Красноярского края подал иск из-за поврежденного авто - РИА Новости, 21.08.2025
Управделами главы Красноярского края подал иск из-за поврежденного авто
Арбитражный суд Красноярского края рассматривает иск Управления делами губернатора к МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" (УДИБ) о взыскании РИА Новости, 21.08.2025
КРАСНОЯРСК, 21 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края рассматривает иск Управления делами губернатора к МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" (УДИБ) о взыскании почти 229 тысяч рублей за ущерб, причиненный автомобилю Lexus из-за ямы на одной из улиц Красноярска, говорится в материале дела, с которым ознакомилось РИА Новости. "Управление делами губернатора и правительства Красноярского края является владельцем автомобиля марки LEXUS LS500, 2018 года выпуска... 4 апреля 2025 года по улице Пограничников под управлением водителя… совершил наезд на препятствие (яму) в дорожном покрытии. Согласно справке о дорожно-транспортном происшествии, в результате наезда автомобиля на препятствие (яма) повреждены шина, диск колеса, в связи с чем имуществу истца причинен ущерб", - говорится в определении суда. Управление делами губернатора и правительства Красноярского края, как следует из материалов, обвиняет МКУ УДИБ в ненадлежащем состоянии городских улиц, что и стало причиной повреждения автомобиля. В связи с этим они требуют компенсации затрат на восстановление транспортного средства, которое оценено в 228 903 рублей. Управление дорог же не согласно с обвинением, ссылаясь на то, что ответственность за эту дорогу в настоящее время несет подрядчик АО "Дорожно-Ремонтно-строительное предприятие Левобережное" и ходатайствовало о привлечении к делу этой организации. Иск был подан 23 июня, последнее заседание прошло 13 августа, на котором рассмотрение дела отложили до 10 сентября. Местные СМИ пишут, что на данном служебном автомобиле ездит губернатор Михаил Котюков.
Управделами главы Красноярского края подал иск из-за поврежденного авто

Управделами главы Красноярского края подал иск из-за поврежденного Lexus

КРАСНОЯРСК, 21 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края рассматривает иск Управления делами губернатора к МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" (УДИБ) о взыскании почти 229 тысяч рублей за ущерб, причиненный автомобилю Lexus из-за ямы на одной из улиц Красноярска, говорится в материале дела, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Управление делами губернатора и правительства Красноярского края является владельцем автомобиля марки LEXUS LS500, 2018 года выпуска... 4 апреля 2025 года по улице Пограничников под управлением водителя… совершил наезд на препятствие (яму) в дорожном покрытии. Согласно справке о дорожно-транспортном происшествии, в результате наезда автомобиля на препятствие (яма) повреждены шина, диск колеса, в связи с чем имуществу истца причинен ущерб", - говорится в определении суда.
Управление делами губернатора и правительства Красноярского края, как следует из материалов, обвиняет МКУ УДИБ в ненадлежащем состоянии городских улиц, что и стало причиной повреждения автомобиля. В связи с этим они требуют компенсации затрат на восстановление транспортного средства, которое оценено в 228 903 рублей. Управление дорог же не согласно с обвинением, ссылаясь на то, что ответственность за эту дорогу в настоящее время несет подрядчик АО "Дорожно-Ремонтно-строительное предприятие Левобережное" и ходатайствовало о привлечении к делу этой организации.
Иск был подан 23 июня, последнее заседание прошло 13 августа, на котором рассмотрение дела отложили до 10 сентября. Местные СМИ пишут, что на данном служебном автомобиле ездит губернатор Михаил Котюков.
