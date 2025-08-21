Рейтинг@Mail.ru
ВС России прорвали оборону ВСУ у Красноармейска, заявил Кимаковский
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 21.08.2025 (обновлено: 12:44 21.08.2025)
ВС России прорвали оборону ВСУ у Красноармейска, заявил Кимаковский
Российские войска прорвали оборону ВСУ на юго-востоке Красноармейска, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 21.08.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы рф
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
денис пушилин
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ на юго-востоке Красноармейска, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."Подразделения группировки "Центр" на юго-востоке Красноармейска в районе населенного пункта Чунышино прорвали оборону противника", — сказал он.Фактически группировка ВСУ попала в оперативное окружение. Все пути перерезаны, а основная дорога, ведущая на запад от города, находится под огневым контролем. Происходят ожесточенные бои, отметил Кимаковский."Ведется очень серьезная работа. &lt;...&gt; Настолько серьезная, что противник даже вынужден сегодня из-под Константиновки снять ряд своих боеспособных подразделений и перебросить их именно на Красноармейское направление", — добавил советник главы ДНР.Как накануне сообщили в российских силовых структурах, украинские боевики постоянно отступают на перегруппировку на этом участке фронта, чтобы не попасть в локальный "мешок".Этот город имеет решающее значение для группировки ВСУ. Он остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
донецкая народная республика
красноармейск
запорожская область
донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы рф, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ на юго-востоке Красноармейска, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
"Подразделения группировки "Центр" на юго-востоке Красноармейска в районе населенного пункта Чунышино прорвали оборону противника", — сказал он.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Оставшиеся в Красноармейске жители ждут освобождения города от ВСУ
01:16
Фактически группировка ВСУ попала в оперативное окружение. Все пути перерезаны, а основная дорога, ведущая на запад от города, находится под огневым контролем. Происходят ожесточенные бои, отметил Кимаковский.
"Ведется очень серьезная работа. <...> Настолько серьезная, что противник даже вынужден сегодня из-под Константиновки снять ряд своих боеспособных подразделений и перебросить их именно на Красноармейское направление", — добавил советник главы ДНР.
Как накануне сообщили в российских силовых структурах, украинские боевики постоянно отступают на перегруппировку на этом участке фронта, чтобы не попасть в локальный "мешок".
Этот город имеет решающее значение для группировки ВСУ. Он остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
