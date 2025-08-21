https://ria.ru/20250821/krasnoarmeysk-2036677210.html

ВС России прорвали оборону ВСУ у Красноармейска, заявил Кимаковский

ВС России прорвали оборону ВСУ у Красноармейска, заявил Кимаковский - РИА Новости, 21.08.2025

ВС России прорвали оборону ВСУ у Красноармейска, заявил Кимаковский

Российские войска прорвали оборону ВСУ на юго-востоке Красноармейска, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T11:58:00+03:00

2025-08-21T11:58:00+03:00

2025-08-21T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красноармейск

вооруженные силы рф

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968586097_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_1f9a7ca943d8dfd5a46a3741b5c29359.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ на юго-востоке Красноармейска, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."Подразделения группировки "Центр" на юго-востоке Красноармейска в районе населенного пункта Чунышино прорвали оборону противника", — сказал он.Фактически группировка ВСУ попала в оперативное окружение. Все пути перерезаны, а основная дорога, ведущая на запад от города, находится под огневым контролем. Происходят ожесточенные бои, отметил Кимаковский."Ведется очень серьезная работа. <...> Настолько серьезная, что противник даже вынужден сегодня из-под Константиновки снять ряд своих боеспособных подразделений и перебросить их именно на Красноармейское направление", — добавил советник главы ДНР.Как накануне сообщили в российских силовых структурах, украинские боевики постоянно отступают на перегруппировку на этом участке фронта, чтобы не попасть в локальный "мешок".Этот город имеет решающее значение для группировки ВСУ. Он остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

https://ria.ru/20250821/zhiteli-2036618023.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красноармейск

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы рф, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, денис пушилин