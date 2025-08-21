ВС России прорвали оборону ВСУ у Красноармейска, заявил Кимаковский
Кимаковский: ВС РФ прорвали оборону ВСУ на юго-востоке Красноармейска
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ на юго-востоке Красноармейска, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
"Подразделения группировки "Центр" на юго-востоке Красноармейска в районе населенного пункта Чунышино прорвали оборону противника", — сказал он.
Фактически группировка ВСУ попала в оперативное окружение. Все пути перерезаны, а основная дорога, ведущая на запад от города, находится под огневым контролем. Происходят ожесточенные бои, отметил Кимаковский.
"Ведется очень серьезная работа. <...> Настолько серьезная, что противник даже вынужден сегодня из-под Константиновки снять ряд своих боеспособных подразделений и перебросить их именно на Красноармейское направление", — добавил советник главы ДНР.
Как накануне сообщили в российских силовых структурах, украинские боевики постоянно отступают на перегруппировку на этом участке фронта, чтобы не попасть в локальный "мешок".
Этот город имеет решающее значение для группировки ВСУ. Он остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
