Умерла Валентина Костюкова

Умерла Валентина Костюкова

Заслуженная артистка РФ Валентина Костюкова скончалась, ей был 81 год, сообщается в Telegram-канале Русского драматического театра имени Горького. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Валентина Костюкова скончалась, ей был 81 год, сообщается в Telegram-канале Русского драматического театра имени Горького. "Русский драматический театр имени Горького с глубочайшим прискорбием сообщает, что 20 августа 2025 года на 82 году жизни безвременно скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Валентина Борисовна Костюкова", - говорится в сообщении. Как отметили в театре, всю жизнь Костюкова преданно служила сцене, целиком отдаваясь творчеству и создавая яркие и незабываемые образы. "Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Борисовны!" - добавляется в сообщении.

