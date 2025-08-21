Умерла Валентина Костюкова

Рейтинг@Mail.ru
15:56 21.08.2025
Заслуженная артистка РФ Валентина Костюкова скончалась, ей был 81 год, сообщается в Telegram-канале Русского драматического театра имени Горького. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Валентина Костюкова скончалась, ей был 81 год, сообщается в Telegram-канале Русского драматического театра имени Горького. "Русский драматический театр имени Горького с глубочайшим прискорбием сообщает, что 20 августа 2025 года на 82 году жизни безвременно скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Валентина Борисовна Костюкова", - говорится в сообщении. Как отметили в театре, всю жизнь Костюкова преданно служила сцене, целиком отдаваясь творчеству и создавая яркие и незабываемые образы. "Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Борисовны!" - добавляется в сообщении.
РИА Новости
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Россия
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Валентина Костюкова скончалась, ей был 81 год, сообщается в Telegram-канале Русского драматического театра имени Горького.
"Русский драматический театр имени Горького с глубочайшим прискорбием сообщает, что 20 августа 2025 года на 82 году жизни безвременно скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Валентина Борисовна Костюкова", - говорится в сообщении.
Как отметили в театре, всю жизнь Костюкова преданно служила сцене, целиком отдаваясь творчеству и создавая яркие и незабываемые образы.
"Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Борисовны!" - добавляется в сообщении.
 
