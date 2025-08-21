https://ria.ru/20250821/konstantinov-2036715844.html

Константинов: Крым оказался в составе Украины из-за недоразумения

Константинов: Крым оказался в составе Украины из-за недоразумения - РИА Новости, 21.08.2025

Константинов: Крым оказался в составе Украины из-за недоразумения

Крым оказался в составе Украины после распада СССР в результате политико-правового недоразумения, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T13:59:00+03:00

2025-08-21T13:59:00+03:00

2025-08-21T17:24:00+03:00

республика крым

россия

украина

владимир константинов

владимир зеленский

оон

в мире

андрей ермак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005658694_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_619c68db67542ea1b06e70ea624bb6c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Крым оказался в составе Украины после распада СССР в результате политико-правового недоразумения, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянской газете Сorriere della Sera заявил, что Украина не раздумывает над проведением конституционного референдума, который бы позволил признать российский статус Крыма и четырех новых регионов РФ. "Ни в правовом плане, ни в ментальном Крым никогда не был украинским. Оказавшись в составе УССР в результате политико-правового недоразумения, мы механически были включены в состав Украины (при развале СССР - ред.)", - сказал Константинов. По его словам, крымчане не смирились с таким положением дел и в 2014 году исправили геополитическую и цивилизационную ошибку. "Нахождение Крыма вне пределов России было масштабным недоразумением", - подчеркнул Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250821/krym-2036656761.html

https://ria.ru/20250821/krym-2036618506.html

республика крым

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, россия, украина, владимир константинов, владимир зеленский, оон, в мире, андрей ермак