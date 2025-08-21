Константинов: Крым оказался в составе Украины из-за недоразумения
Константинов: Крым находился в составе Украины по политическому недоразумению
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастники митинга-концерта в день одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма с Россией у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" на Корабельной набережной во Владивостоке
Участники митинга-концерта в день одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма с Россией у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" на Корабельной набережной во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Крым оказался в составе Украины после распада СССР в результате политико-правового недоразумения, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянской газете Сorriere della Sera заявил, что Украина не раздумывает над проведением конституционного референдума, который бы позволил признать российский статус Крыма и четырех новых регионов РФ.
"Ни в правовом плане, ни в ментальном Крым никогда не был украинским. Оказавшись в составе УССР в результате политико-правового недоразумения, мы механически были включены в состав Украины (при развале СССР - ред.)", - сказал Константинов.
По его словам, крымчане не смирились с таким положением дел и в 2014 году исправили геополитическую и цивилизационную ошибку.
"Нахождение Крыма вне пределов России было масштабным недоразумением", - подчеркнул Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.