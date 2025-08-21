На Ставрополье стартовал гранд-финал конкурса уличной культуры "КАРДО"
В Ставрополе стартовал гранд-финал конкурса-премии уличной культуры "КАРДО"
Финал конкурс-премии "КАРДО"

Финал конкурс-премии "КАРДО". Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 21 авг – РИА Новости. Гранд-финал международного конкурса-премии уличной культуры и спорта "КАРДО", собравший более 3 тысяч гостей, открылся на Ставрополье, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
"Сегодня в Ставрополе открыли гранд-финал конкурса-премии уличной культуры и спорта "КАРДО". Это одно из крупнейших международных молодежных событий, и его принимает наш край. Со всех уголков России и еще 58 стран мира к нам приехали более 3 тысяч гостей. Многие из них впервые узнают Россию благодаря Ставрополью. Мы показываем, что наша Родина – открытая, гостеприимная и дружелюбная", – написал Владимиров.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Гранд-финал конкурса проходит в Ставрополе с 21 по 24 августа, по итогам будут объявлены победители по 12 направлениям и лауреаты премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта. Премия стала частью федерального проекта "Россия – страна возможностей" нацпроекта "Молодежь и дети".