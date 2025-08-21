Рейтинг@Mail.ru
21.08.2025
На Ставрополье стартовал гранд-финал конкурса уличной культуры "КАРДО"
ПЯТИГОРСК, 21 авг – РИА Новости. Гранд-финал международного конкурса-премии уличной культуры и спорта "КАРДО", собравший более 3 тысяч гостей, открылся на Ставрополье, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "Сегодня в Ставрополе открыли гранд-финал конкурса-премии уличной культуры и спорта "КАРДО". Это одно из крупнейших международных молодежных событий, и его принимает наш край. Со всех уголков России и еще 58 стран мира к нам приехали более 3 тысяч гостей. Многие из них впервые узнают Россию благодаря Ставрополью. Мы показываем, что наша Родина – открытая, гостеприимная и дружелюбная", – написал Владимиров. Гранд-финал конкурса проходит в Ставрополе с 21 по 24 августа, по итогам будут объявлены победители по 12 направлениям и лауреаты премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта. Премия стала частью федерального проекта "Россия – страна возможностей" нацпроекта "Молодежь и дети".
ПЯТИГОРСК, 21 авг – РИА Новости. Гранд-финал международного конкурса-премии уличной культуры и спорта "КАРДО", собравший более 3 тысяч гостей, открылся на Ставрополье, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
"Сегодня в Ставрополе открыли гранд-финал конкурса-премии уличной культуры и спорта "КАРДО". Это одно из крупнейших международных молодежных событий, и его принимает наш край. Со всех уголков России и еще 58 стран мира к нам приехали более 3 тысяч гостей. Многие из них впервые узнают Россию благодаря Ставрополью. Мы показываем, что наша Родина – открытая, гостеприимная и дружелюбная", – написал Владимиров.
Гранд-финал конкурса проходит в Ставрополе с 21 по 24 августа, по итогам будут объявлены победители по 12 направлениям и лауреаты премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта. Премия стала частью федерального проекта "Россия – страна возможностей" нацпроекта "Молодежь и дети".
