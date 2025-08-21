https://ria.ru/20250821/konkurs-2036839924.html

Пять кировских проектов благоустройства победили во всероссийском конкурсе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Сразу 5 проектов благоустройства от Кировской области победили во всероссийском конкурсе, сообщает пресс-служба правительства региона. Минстрой России назвал победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Церемония награждения прошла в Казани. Награды победителям вручил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. "В этом году на конкурс было направлено более 400 заявок, 9 из них – от Кировской области. По итогам оценки сразу 5 проектов региона стали победителями. Это проект "Путь саламандры" (город Омутнинск), проект "Сады Белой Холуницы" ("От ротонды до "Алых парусов"), "Благоустройство набережной реки Вятки" в Слободском, проект "Парк Победы" города Лузы и проект "Богородское - Ленинское – Шабалино" - благоустройство исторического центра поселка Ленинское", - говорится в сообщении. Отмечается, что на реализацию будет выделено федеральное финансирование - до 100 миллионов рублей на каждый проект. Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что за три предшествующих года победителями конкурса стали 9 проектов Кировской области. "Люди видят преобразования. Пространства становятся комфортнее, уютнее и красивее. Обязательно продолжим эту работу. Благодарю правительство России и Минстрой РФ за поддержку вятских инициатив. Горжусь Кировской областью и поздравляю победителей", – приводятся в сообщении слова Соколов. Ранее глава региона поставил перед муниципалитетами задачу принимать активное участие в федеральных конкурсах в сфере благоустройства территорий, поскольку это реальная возможность воплотить в жизнь масштабные проекты и сделать города красивыми и комфортными для жителей.

