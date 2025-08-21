https://ria.ru/20250821/konkurs-2036839924.html
Пять кировских проектов благоустройства победили во всероссийском конкурсе
Пять кировских проектов благоустройства победили во всероссийском конкурсе - РИА Новости, 21.08.2025
Пять кировских проектов благоустройства победили во всероссийском конкурсе
Сразу 5 проектов благоустройства от Кировской области победили во всероссийском конкурсе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T19:14:00+03:00
2025-08-21T19:14:00+03:00
2025-08-21T20:23:00+03:00
кировская область
кировская область
россия
казань
александр соколов
ирек файзуллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036855366_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a632bcbc1dbeeb6899f7fb780bc5b96.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Сразу 5 проектов благоустройства от Кировской области победили во всероссийском конкурсе, сообщает пресс-служба правительства региона. Минстрой России назвал победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Церемония награждения прошла в Казани. Награды победителям вручил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. "В этом году на конкурс было направлено более 400 заявок, 9 из них – от Кировской области. По итогам оценки сразу 5 проектов региона стали победителями. Это проект "Путь саламандры" (город Омутнинск), проект "Сады Белой Холуницы" ("От ротонды до "Алых парусов"), "Благоустройство набережной реки Вятки" в Слободском, проект "Парк Победы" города Лузы и проект "Богородское - Ленинское – Шабалино" - благоустройство исторического центра поселка Ленинское", - говорится в сообщении. Отмечается, что на реализацию будет выделено федеральное финансирование - до 100 миллионов рублей на каждый проект. Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что за три предшествующих года победителями конкурса стали 9 проектов Кировской области. "Люди видят преобразования. Пространства становятся комфортнее, уютнее и красивее. Обязательно продолжим эту работу. Благодарю правительство России и Минстрой РФ за поддержку вятских инициатив. Горжусь Кировской областью и поздравляю победителей", – приводятся в сообщении слова Соколов. Ранее глава региона поставил перед муниципалитетами задачу принимать активное участие в федеральных конкурсах в сфере благоустройства территорий, поскольку это реальная возможность воплотить в жизнь масштабные проекты и сделать города красивыми и комфортными для жителей.
https://ria.ru/20250812/kirov-2034815388.html
https://ria.ru/20250724/gosdolg-2031193513.html
кировская область
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036855366_166:0:1126:720_1920x0_80_0_0_73a244e99f628f3df6147cb1822b1c50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, россия, казань, александр соколов, ирек файзуллин
Кировская область, Кировская область, Россия, Казань, Александр Соколов, Ирек Файзуллин
Пять кировских проектов благоустройства победили во всероссийском конкурсе
Сразу пять кировских проектов благоустройства победили во всероссийском конкурсе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Сразу 5 проектов благоустройства от Кировской области победили во всероссийском конкурсе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Минстрой России назвал победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Церемония награждения прошла в Казани. Награды победителям вручил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
"В этом году на конкурс было направлено более 400 заявок, 9 из них – от Кировской области. По итогам оценки сразу 5 проектов региона стали победителями. Это проект "Путь саламандры" (город Омутнинск), проект "Сады Белой Холуницы" ("От ротонды до "Алых парусов"), "Благоустройство набережной реки Вятки" в Слободском, проект "Парк Победы" города Лузы и проект "Богородское - Ленинское – Шабалино" - благоустройство исторического центра поселка Ленинское", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на реализацию будет выделено федеральное финансирование - до 100 миллионов рублей на каждый проект.
Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что за три предшествующих года победителями конкурса стали 9 проектов Кировской области.
"Люди видят преобразования. Пространства становятся комфортнее, уютнее и красивее. Обязательно продолжим эту работу. Благодарю правительство России и Минстрой РФ за поддержку вятских инициатив. Горжусь Кировской областью и поздравляю победителей", – приводятся в сообщении слова Соколов.
Ранее глава региона поставил перед муниципалитетами задачу принимать активное участие в федеральных конкурсах в сфере благоустройства территорий, поскольку это реальная возможность воплотить в жизнь масштабные проекты и сделать города красивыми и комфортными для жителей.