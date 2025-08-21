https://ria.ru/20250821/kompromat-2036634611.html
У Запада есть компромат на чиновников Украины, заявил экс-подполковник СБУ
2025-08-21T06:28:00+03:00
2025-08-21T06:28:00+03:00
2025-08-21T07:26:00+03:00
в мире
украина
василий прозоров
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На всех украинских чиновников есть компромат на Западе, специально для сбора этого компромата и были созданы структуры вроде Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Он напомнил, что во времена создания структур вроде НАБУ ещё работал на Украине и видел, что они сразу создавались как независимая от украинского государства вертикаль. "Все три уровня, три составляющих. Оперативное подразделение - НАБУ. Прокуратура, представление в судах, надзор - это САП, Специализированная антикоррупционная прокуратура. И ВАКС - Высший антикоррупционный суд. То есть все, что надо, полная структура правоохранительной системы. Создали ее исключительно для того, чтобы собирать компромат на украинских чиновников самого высокого уровня", - рассказал Прозоров агентству. Он отметил, что НАБУ и САП с технической точки зрения оснащены даже лучше, чем СБУ, а зарплаты там выше - то есть все сделано для того, чтобы эти службы эффективно занимались своей работой по сбору компроматов на чиновников. "Компромат, который накопила за 10 лет работы вот этот антикоррупционная вертикаль - он всеобъемлющий. Ты понимаешь, что это реально каждого чиновника более-менее высокого уровня на Украине можно держать за "мягкие места". На крючке таком держать, что он никуда не вырвется. Это вся страна под контролем у тебя", - заявил Прозоров. В результате на каждого украинского чиновника есть своя "папочка", которая только ждёт своего часа, отметил он.
украина
В мире, Украина, Василий Прозоров, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины
