ДУМ России оспорит решение суда по книге об исламе
ДУМ РФ оспорит признание судом книги "Ислам на Северном Кавказе" экстремистской
Здание Московского городского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Издательский дом "Медина" и Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) подадут апелляцию на решение Мосгорсуда о признании печатного издания "Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь"* экстремистским материалом, ДУМ РФ уже подало апелляцию на решение мирового суда по тому же изданию, рассказал РИА Новости первый зампред ДУМ Дамир Мухетдинов.
В ДУМ РФ напомнили, что Мосгорсуд 11 августа признал экстремистским материалом издание "Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь"*, выпущенное издательским домом "Медина". Как пояснили РИА Новости в ДУМ РФ, претензии были в том числе к статье "Ваххабиты Северного Кавказа". Ранее в Духовном управлении сообщали, что мировой суд (участок №161 района Покровское-Стрешнево Москвы) 7 августа 2025 года назначил штрафы по делу об энциклопедическом словаре "Ислам на Северном Кавказе", усмотрев в нескольких статьях издания нарушение части 2 статьи 4 и статьи 59 ФЗ "О средствах массовой информации".
Мухетдинов - главный редактор ИД "Медина" и серии словарей "Ислам в Российской Федерации", в которую вошла и книга "Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь"*.
"Мы намерены подать в вышестоящую судебную инстанцию апелляцию на вынесенный судебный акт в отношении энциклопедического словаря "Ислам на Северном Кавказе"* и использовать все имеющиеся возможности для защиты профессиональной репутации, чести и достоинства коллектива авторов и редакторов. На решение мирового суда уже подана апелляция", - сказал он.
* признано экстремистским материалом
Совет улемов ДУМ отозвал фетву о многоженстве
23 декабря 2024, 23:39