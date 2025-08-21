Рейтинг@Mail.ru
ДУМ России оспорит решение суда по книге об исламе - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:12 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/kniga-2036861932.html
ДУМ России оспорит решение суда по книге об исламе
ДУМ России оспорит решение суда по книге об исламе - РИА Новости, 21.08.2025
ДУМ России оспорит решение суда по книге об исламе
Издательский дом "Медина" и Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) подадут апелляцию на решение Мосгорсуда о признании печатного издания... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T21:12:00+03:00
2025-08-21T21:12:00+03:00
религия
россия
москва
дамир мухетдинов
московский городской суд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136203/93/1362039338_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_227df852735afbf6072bf91705c79753.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Издательский дом "Медина" и Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) подадут апелляцию на решение Мосгорсуда о признании печатного издания "Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь"* экстремистским материалом, ДУМ РФ уже подало апелляцию на решение мирового суда по тому же изданию, рассказал РИА Новости первый зампред ДУМ Дамир Мухетдинов. В ДУМ РФ напомнили, что Мосгорсуд 11 августа признал экстремистским материалом издание "Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь"*, выпущенное издательским домом "Медина". Как пояснили РИА Новости в ДУМ РФ, претензии были в том числе к статье "Ваххабиты Северного Кавказа". Ранее в Духовном управлении сообщали, что мировой суд (участок №161 района Покровское-Стрешнево Москвы) 7 августа 2025 года назначил штрафы по делу об энциклопедическом словаре "Ислам на Северном Кавказе", усмотрев в нескольких статьях издания нарушение части 2 статьи 4 и статьи 59 ФЗ "О средствах массовой информации". Мухетдинов - главный редактор ИД "Медина" и серии словарей "Ислам в Российской Федерации", в которую вошла и книга "Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь"*. "Мы намерены подать в вышестоящую судебную инстанцию апелляцию на вынесенный судебный акт в отношении энциклопедического словаря "Ислам на Северном Кавказе"* и использовать все имеющиеся возможности для защиты профессиональной репутации, чести и достоинства коллектива авторов и редакторов. На решение мирового суда уже подана апелляция", - сказал он.* признано экстремистским материалом
https://ria.ru/20241223/fetva-1990913414.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136203/93/1362039338_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5f9b2ab569e8aac424140c4531045e9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, дамир мухетдинов, московский городской суд, общество
Религия, Россия, Москва, Дамир Мухетдинов, Московский городской суд, Общество
ДУМ России оспорит решение суда по книге об исламе

ДУМ РФ оспорит признание судом книги "Ислам на Северном Кавказе" экстремистской

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Московского городского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Издательский дом "Медина" и Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) подадут апелляцию на решение Мосгорсуда о признании печатного издания "Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь"* экстремистским материалом, ДУМ РФ уже подало апелляцию на решение мирового суда по тому же изданию, рассказал РИА Новости первый зампред ДУМ Дамир Мухетдинов.
В ДУМ РФ напомнили, что Мосгорсуд 11 августа признал экстремистским материалом издание "Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь"*, выпущенное издательским домом "Медина". Как пояснили РИА Новости в ДУМ РФ, претензии были в том числе к статье "Ваххабиты Северного Кавказа". Ранее в Духовном управлении сообщали, что мировой суд (участок №161 района Покровское-Стрешнево Москвы) 7 августа 2025 года назначил штрафы по делу об энциклопедическом словаре "Ислам на Северном Кавказе", усмотрев в нескольких статьях издания нарушение части 2 статьи 4 и статьи 59 ФЗ "О средствах массовой информации".
Мухетдинов - главный редактор ИД "Медина" и серии словарей "Ислам в Российской Федерации", в которую вошла и книга "Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь"*.
"Мы намерены подать в вышестоящую судебную инстанцию апелляцию на вынесенный судебный акт в отношении энциклопедического словаря "Ислам на Северном Кавказе"* и использовать все имеющиеся возможности для защиты профессиональной репутации, чести и достоинства коллектива авторов и редакторов. На решение мирового суда уже подана апелляция", - сказал он.
* признано экстремистским материалом
Мусульманки - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Совет улемов ДУМ отозвал фетву о многоженстве
23 декабря 2024, 23:39
 
РелигияРоссияМоскваДамир МухетдиновМосковский городской судОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала