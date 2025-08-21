Рейтинг@Mail.ru
WSJ утверждает, что у КНДР есть секретная база ракет дальнего действия - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:12 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/kndr-2036629948.html
WSJ утверждает, что у КНДР есть секретная база ракет дальнего действия
WSJ утверждает, что у КНДР есть секретная база ракет дальнего действия - РИА Новости, 21.08.2025
WSJ утверждает, что у КНДР есть секретная база ракет дальнего действия
Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на доклад вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, организация признана... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T05:12:00+03:00
2025-08-21T05:12:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949724369_0:45:1000:608_1920x0_80_0_0_c1268e23084fdb4980fa1eeaadcc879d.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на доклад вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, организация признана нежелательной в РФ) утверждает, что у КНДР есть укрепленная секретная база ракет дальнего действия недалеко от границы с Китаем. "У КНДР есть хорошо укрепленная секретная военная база, где могут размещаться ее новейшие баллистические ракеты дальнего действия, потенциально способные нанести удар по материковой части США", - сообщает издание. Как отмечается, CSIS обнаружил то, что, по его мнению, может быть секретной базой, у деревни Синпхундон примерно в 27 километрах от китайской границы. По данным CSIS, который опросил источники, изучил документы и спутниковые снимки, строительство объекта началось примерно в 2004 году, а спустя десятилетие он был введен в эксплуатацию. Согласно организации, ракеты на объекте якобы могут нести ядерные боеголовки. Как пишет газета, рядом с базой нет стартовых площадок и систем ПВО, что, по мнению CSIS, может означать, что она может быть спроектирована для размещения мобильных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на твердом топливе. CSIS утверждает, что на объекте, который может вмещать от шести до девяти современных северокорейских МБР, ракеты-носители и тысячи военнослужащих, продолжаются строительные работы по расширению его возможностей, добавляет издание.
https://ria.ru/20250819/kndr-2036210753.html
https://ria.ru/20250812/kndr-2034712864.html
кндр (северная корея)
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949724369_66:0:935:652_1920x0_80_0_0_a2be07f79428548154d8343cc9830c3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), россия, китай
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Китай
WSJ утверждает, что у КНДР есть секретная база ракет дальнего действия

WSJ: у КНДР есть секретная база ракет дальнего действия у границы с Китаем

© Фото : KCNAЗапуск северокорейских ракет
Запуск северокорейских ракет - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : KCNA
Запуск северокорейских ракет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на доклад вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, организация признана нежелательной в РФ) утверждает, что у КНДР есть укрепленная секретная база ракет дальнего действия недалеко от границы с Китаем.
КНДР есть хорошо укрепленная секретная военная база, где могут размещаться ее новейшие баллистические ракеты дальнего действия, потенциально способные нанести удар по материковой части США", - сообщает издание.
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Ким Чен Ын заявил, что ВМС КНДР станут опорой суверенитета и ядерных сил
19 августа, 06:47
Как отмечается, CSIS обнаружил то, что, по его мнению, может быть секретной базой, у деревни Синпхундон примерно в 27 километрах от китайской границы. По данным CSIS, который опросил источники, изучил документы и спутниковые снимки, строительство объекта началось примерно в 2004 году, а спустя десятилетие он был введен в эксплуатацию.
Согласно организации, ракеты на объекте якобы могут нести ядерные боеголовки. Как пишет газета, рядом с базой нет стартовых площадок и систем ПВО, что, по мнению CSIS, может означать, что она может быть спроектирована для размещения мобильных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на твердом топливе. CSIS утверждает, что на объекте, который может вмещать от шести до девяти современных северокорейских МБР, ракеты-носители и тысячи военнослужащих, продолжаются строительные работы по расширению его возможностей, добавляет издание.
Новый управляемый реактивный артиллерийский снаряд в КНДР - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Артиллерийские подразделения КНДР провели соревнования в стрельбе
12 августа, 07:27
 
В миреКНДР (Северная Корея)РоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала