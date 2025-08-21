WSJ утверждает, что у КНДР есть секретная база ракет дальнего действия
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на доклад вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, организация признана нежелательной в РФ) утверждает, что у КНДР есть укрепленная секретная база ракет дальнего действия недалеко от границы с Китаем.
"У КНДР есть хорошо укрепленная секретная военная база, где могут размещаться ее новейшие баллистические ракеты дальнего действия, потенциально способные нанести удар по материковой части США", - сообщает издание.
Как отмечается, CSIS обнаружил то, что, по его мнению, может быть секретной базой, у деревни Синпхундон примерно в 27 километрах от китайской границы. По данным CSIS, который опросил источники, изучил документы и спутниковые снимки, строительство объекта началось примерно в 2004 году, а спустя десятилетие он был введен в эксплуатацию.
Согласно организации, ракеты на объекте якобы могут нести ядерные боеголовки. Как пишет газета, рядом с базой нет стартовых площадок и систем ПВО, что, по мнению CSIS, может означать, что она может быть спроектирована для размещения мобильных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на твердом топливе. CSIS утверждает, что на объекте, который может вмещать от шести до девяти современных северокорейских МБР, ракеты-носители и тысячи военнослужащих, продолжаются строительные работы по расширению его возможностей, добавляет издание.
