Кнайсль рассказала, каким запомнят Зеленского в истории - РИА Новости, 21.08.2025
04:26 21.08.2025
Кнайсль рассказала, каким запомнят Зеленского в истории
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Владимира Зеленского запомнят как того, кто пожертвовал многими жизнями в войне, которой можно было избежать, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Его запомнят в учебниках истории как того, кто пожертвовал многими, многими жизнями в войне, которой можно было избежать", - полагает собеседница агентства. Как полагает экс-глава МИД Австрии, сейчас Зеленский находится в очень сложной ситуации, за которую, однако, сам и ответственен. Так, она напомнила громкие заявления, сделанные им в ходе СВО, например, о наступлении ВСУ на Крым. "Полагаю, Зеленский понимает, насколько шаткое сейчас у него положение, в том числе полностью зависящее от его европейских покровителей в финансовом и военном плане. У него не так-то много пространства для маневра", - подчеркнула она. Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных Генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных. Российская сторона уже сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 июля сообщал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 18 июля также заявил РИА Новости, что украинские власти скрывают реальные данные о потерях ВСУ и не забирают тела погибших военных, чтобы не выплачивать компенсации.
австрия, республика крым, украина, владимир зеленский, карин кнайсль, владимир сальдо, вооруженные силы украины, санкт-петербургский государственный университет
Австрия, Республика Крым, Украина, Владимир Зеленский, Карин Кнайсль, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Санкт-Петербургский государственный университет
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Владимира Зеленского запомнят как того, кто пожертвовал многими жизнями в войне, которой можно было избежать, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Его запомнят в учебниках истории как того, кто пожертвовал многими, многими жизнями в войне, которой можно было избежать", - полагает собеседница агентства.
Как полагает экс-глава МИД Австрии, сейчас Зеленский находится в очень сложной ситуации, за которую, однако, сам и ответственен. Так, она напомнила громкие заявления, сделанные им в ходе СВО, например, о наступлении ВСУ на Крым.
"Полагаю, Зеленский понимает, насколько шаткое сейчас у него положение, в том числе полностью зависящее от его европейских покровителей в финансовом и военном плане. У него не так-то много пространства для маневра", - подчеркнула она.
Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных Генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.
Российская сторона уже сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 июля сообщал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 18 июля также заявил РИА Новости, что украинские власти скрывают реальные данные о потерях ВСУ и не забирают тела погибших военных, чтобы не выплачивать компенсации.
АвстрияРеспублика КрымУкраинаВладимир ЗеленскийКарин КнайсльВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
