Клинтон обвинили в причастности к делу о российском вмешательстве

Клинтон обвинили в причастности к делу о российском вмешательстве - РИА Новости, 21.08.2025

Клинтон обвинили в причастности к делу о российском вмешательстве

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон стала объектом жалобы в коллегию адвокатов штата Арканзас: правозащитная организация Democracy Restored потребовала... РИА Новости, 21.08.2025

ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон стала объектом жалобы в коллегию адвокатов штата Арканзас: правозащитная организация Democracy Restored потребовала проверить её причастность к истории с "российским вмешательством" в выборы 2016 года и оценить, может ли она по-прежнему иметь право заниматься адвокатской практикой, сообщает телеканал Fox News. Организация утверждает, что в недавних рассекреченных документах, опубликованных комитетом сената по судебной власти, содержатся сведения о том, что Клинтон якобы одобрила план своего советника по распространению недостоверной информации для "очернения" Дональда Трампа и отвлечения внимания от собственных юридических проблем. "Эти данные требуют давно назревшей проверки пригодности Клинтон к членству в коллегии адвокатов Арканзаса", – говорится в тексте жалобы. В документе отмечается, что действия Клинтон могут подпадать под правила профессиональной этики, касающиеся "нечестности" и "ущерба правосудию". По данным Democracy Restored, штаб демократов в 2016 году использовал неподтверждённые сведения для дискредитации Трампа, а сама Клинтон "лично одобрила усилия по продвижению этой информации в СМИ и федеральные правоохранительные органы". Fox News напоминает, что рассекреченные материалы связывают имя Клинтон с досье экс-разведчика Великобритании Кристофера Стила, которое ФБР использовало в расследовании о "связях" Трампа с Россией. При этом в жалобе признаётся, что Клинтон не предъявлены уголовные обвинения, что необходимо для лишения адвокатской лицензии по правилам Американской ассоциации юристов. Тем не менее, по мнению организации, юридическая профессия требует от своих членов "более высоких стандартов". Верховный суд Арканзаса подтвердил телеканалу, что жалоба получена и будет рассмотрена в установленном порядке. Ранее Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в государственной измене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По словам действующего американского президента, в "банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и Хиллари Клинтон. Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла, что власти США располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы. По ее словам, действия экс-президента в контексте опровергнутой теории о "российском следе" следует рассматривать как покушение на государственную измену. Сам Трамп позднее заявил, что Обама, вероятно, избежит ответственности за фабрикацию обвинений благодаря позиции Верховного суда по президентскому иммунитету.

