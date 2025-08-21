Рейтинг@Mail.ru
Клинтон обвинили в причастности к делу о российском вмешательстве - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/klinton-2036753515.html
Клинтон обвинили в причастности к делу о российском вмешательстве
Клинтон обвинили в причастности к делу о российском вмешательстве - РИА Новости, 21.08.2025
Клинтон обвинили в причастности к делу о российском вмешательстве
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон стала объектом жалобы в коллегию адвокатов штата Арканзас: правозащитная организация Democracy Restored потребовала... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T15:36:00+03:00
2025-08-21T15:36:00+03:00
в мире
сша
арканзас
великобритания
хиллари клинтон
дональд трамп
барак обама
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147338/84/1473388416_0:141:4409:2621_1920x0_80_0_0_91d4bb197dcd5a13f41b3b499c468e89.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон стала объектом жалобы в коллегию адвокатов штата Арканзас: правозащитная организация Democracy Restored потребовала проверить её причастность к истории с "российским вмешательством" в выборы 2016 года и оценить, может ли она по-прежнему иметь право заниматься адвокатской практикой, сообщает телеканал Fox News. Организация утверждает, что в недавних рассекреченных документах, опубликованных комитетом сената по судебной власти, содержатся сведения о том, что Клинтон якобы одобрила план своего советника по распространению недостоверной информации для "очернения" Дональда Трампа и отвлечения внимания от собственных юридических проблем. "Эти данные требуют давно назревшей проверки пригодности Клинтон к членству в коллегии адвокатов Арканзаса", – говорится в тексте жалобы. В документе отмечается, что действия Клинтон могут подпадать под правила профессиональной этики, касающиеся "нечестности" и "ущерба правосудию". По данным Democracy Restored, штаб демократов в 2016 году использовал неподтверждённые сведения для дискредитации Трампа, а сама Клинтон "лично одобрила усилия по продвижению этой информации в СМИ и федеральные правоохранительные органы". Fox News напоминает, что рассекреченные материалы связывают имя Клинтон с досье экс-разведчика Великобритании Кристофера Стила, которое ФБР использовало в расследовании о "связях" Трампа с Россией. При этом в жалобе признаётся, что Клинтон не предъявлены уголовные обвинения, что необходимо для лишения адвокатской лицензии по правилам Американской ассоциации юристов. Тем не менее, по мнению организации, юридическая профессия требует от своих членов "более высоких стандартов". Верховный суд Арканзаса подтвердил телеканалу, что жалоба получена и будет рассмотрена в установленном порядке. Ранее Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в государственной измене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По словам действующего американского президента, в "банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и Хиллари Клинтон. Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла, что власти США располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы. По ее словам, действия экс-президента в контексте опровергнутой теории о "российском следе" следует рассматривать как покушение на государственную измену. Сам Трамп позднее заявил, что Обама, вероятно, избежит ответственности за фабрикацию обвинений благодаря позиции Верховного суда по президентскому иммунитету.
https://ria.ru/20250816/tramp-2035700768.html
https://ria.ru/20250815/tramp-2035661284.html
сша
арканзас
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147338/84/1473388416_363:0:4044:2761_1920x0_80_0_0_ef988a17ccbdb698fd27d3fbf1c35fde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, арканзас, великобритания, хиллари клинтон, дональд трамп, барак обама, фбр
В мире, США, Арканзас, Великобритания, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, Барак Обама, ФБР
Клинтон обвинили в причастности к делу о российском вмешательстве

Democracy Restored подала на Клинтон жалобу в коллегию адвокатов штата Арканзас

© AP Photo / David GoldmanХиллари Клинтон
Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / David Goldman
Хиллари Клинтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон стала объектом жалобы в коллегию адвокатов штата Арканзас: правозащитная организация Democracy Restored потребовала проверить её причастность к истории с "российским вмешательством" в выборы 2016 года и оценить, может ли она по-прежнему иметь право заниматься адвокатской практикой, сообщает телеканал Fox News.
Организация утверждает, что в недавних рассекреченных документах, опубликованных комитетом сената по судебной власти, содержатся сведения о том, что Клинтон якобы одобрила план своего советника по распространению недостоверной информации для "очернения" Дональда Трампа и отвлечения внимания от собственных юридических проблем.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп вспомнил историю о "вмешательстве России" в выборы в 2016 году
16 августа, 02:38
"Эти данные требуют давно назревшей проверки пригодности Клинтон к членству в коллегии адвокатов Арканзаса", – говорится в тексте жалобы.
В документе отмечается, что действия Клинтон могут подпадать под правила профессиональной этики, касающиеся "нечестности" и "ущерба правосудию". По данным Democracy Restored, штаб демократов в 2016 году использовал неподтверждённые сведения для дискредитации Трампа, а сама Клинтон "лично одобрила усилия по продвижению этой информации в СМИ и федеральные правоохранительные органы".
Fox News напоминает, что рассекреченные материалы связывают имя Клинтон с досье экс-разведчика Великобритании Кристофера Стила, которое ФБР использовало в расследовании о "связях" Трампа с Россией.
При этом в жалобе признаётся, что Клинтон не предъявлены уголовные обвинения, что необходимо для лишения адвокатской лицензии по правилам Американской ассоциации юристов. Тем не менее, по мнению организации, юридическая профессия требует от своих членов "более высоких стандартов".
Верховный суд Арканзаса подтвердил телеканалу, что жалоба получена и будет рассмотрена в установленном порядке.
Ранее Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в государственной измене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По словам действующего американского президента, в "банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и Хиллари Клинтон.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла, что власти США располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы. По ее словам, действия экс-президента в контексте опровергнутой теории о "российском следе" следует рассматривать как покушение на государственную измену.
Сам Трамп позднее заявил, что Обама, вероятно, избежит ответственности за фабрикацию обвинений благодаря позиции Верховного суда по президентскому иммунитету.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Трамп рассказал, при каком условии ему снова начнет нравиться Клинтон
15 августа, 23:38
 
В миреСШААрканзасВеликобританияХиллари КлинтонДональд ТрампБарак ОбамаФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала