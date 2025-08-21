Рейтинг@Mail.ru
Киркоров упал во время выступления на "Новой волне"
Шоубиз
 
21:54 21.08.2025
Киркоров упал во время выступления на "Новой волне"
Киркоров упал во время выступления на "Новой волне" - РИА Новости, 21.08.2025
Киркоров упал во время выступления на "Новой волне"
Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров не получил серьезных травм при падении во время выступления на международном музыкальном конкурсе "Новая волна",... РИА Новости, 21.08.2025
шоубиз
россия
казань
филипп киркоров
новая волна
музыка
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров не получил серьезных травм при падении во время выступления на международном музыкальном конкурсе "Новая волна", сообщила РИА Новости директор артиста Екатерина Успенская. "Новая волна" проходит с 21 по 26 августа в Казани. "Да, главное - уметь встать после падения", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, не получил ли артист серьезных травм из-за падения. Ранее телеканал МУЗ-ТВ опубликовал кадры, на которых показано, что Киркоров упал со ступенек на сцене во время выступления на конкурсе "Новая волна". К нему сразу же подбежали артисты из его команды и помогли встать. В момент падения и сразу после него Киркоров продолжил петь.
россия, казань, филипп киркоров, новая волна, музыка
Шоубиз, Россия, Казань, Филипп Киркоров, Новая волна, Музыка
Киркоров упал во время выступления на "Новой волне"

Киркоров не получил серьезных травм при падении на конкурсе "Новая волна"

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров не получил серьезных травм при падении во время выступления на международном музыкальном конкурсе "Новая волна", сообщила РИА Новости директор артиста Екатерина Успенская.
"Новая волна" проходит с 21 по 26 августа в Казани.
"Да, главное - уметь встать после падения", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, не получил ли артист серьезных травм из-за падения.
Ранее телеканал МУЗ-ТВ опубликовал кадры, на которых показано, что Киркоров упал со ступенек на сцене во время выступления на конкурсе "Новая волна". К нему сразу же подбежали артисты из его команды и помогли встать. В момент падения и сразу после него Киркоров продолжил петь.
В Подмосковье рядом с домом Киркорова произошел пожар
Шоубиз
 
 
