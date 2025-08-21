https://ria.ru/20250821/kirkorov-2036865666.html
Киркоров упал во время выступления на "Новой волне"
Киркоров упал во время выступления на "Новой волне" - РИА Новости, 21.08.2025
Киркоров упал во время выступления на "Новой волне"
Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров не получил серьезных травм при падении во время выступления на международном музыкальном конкурсе "Новая волна",... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T21:54:00+03:00
2025-08-21T21:54:00+03:00
2025-08-21T21:54:00+03:00
шоубиз
россия
казань
филипп киркоров
новая волна
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036864484_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bc60e6afe7d7fd5008f5cca9117c6828.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров не получил серьезных травм при падении во время выступления на международном музыкальном конкурсе "Новая волна", сообщила РИА Новости директор артиста Екатерина Успенская. "Новая волна" проходит с 21 по 26 августа в Казани. "Да, главное - уметь встать после падения", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, не получил ли артист серьезных травм из-за падения. Ранее телеканал МУЗ-ТВ опубликовал кадры, на которых показано, что Киркоров упал со ступенек на сцене во время выступления на конкурсе "Новая волна". К нему сразу же подбежали артисты из его команды и помогли встать. В момент падения и сразу после него Киркоров продолжил петь.
https://ria.ru/20250815/pozhar-2035569747.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036864484_244:0:1684:1080_1920x0_80_0_0_0c451d05b46f730100a54ceb0c53ae1a.jpg
Падение Киркорова со ступенек во время выступления
Ранее в сети появились кадры, на которых показано, что Киркоров упал со ступенек на сцене во время выступления на конкурсе "Новая волна". К нему сразу же подбежали артисты из его команды и помогли встать. В момент падения и сразу после него Киркоров продолжил петь.
2025-08-21T21:54
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, филипп киркоров, новая волна, музыка
Шоубиз, Россия, Казань, Филипп Киркоров, Новая волна, Музыка
Киркоров упал во время выступления на "Новой волне"
Киркоров не получил серьезных травм при падении на конкурсе "Новая волна"