Киркоров упал во время выступления на "Новой волне"

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров не получил серьезных травм при падении во время выступления на международном музыкальном конкурсе "Новая волна", сообщила РИА Новости директор артиста Екатерина Успенская. "Новая волна" проходит с 21 по 26 августа в Казани. "Да, главное - уметь встать после падения", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, не получил ли артист серьезных травм из-за падения. Ранее телеканал МУЗ-ТВ опубликовал кадры, на которых показано, что Киркоров упал со ступенек на сцене во время выступления на конкурсе "Новая волна". К нему сразу же подбежали артисты из его команды и помогли встать. В момент падения и сразу после него Киркоров продолжил петь.

