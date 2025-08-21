Рейтинг@Mail.ru
Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино
Культура
 
23:25 21.08.2025
Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино
Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино - РИА Новости, 21.08.2025
Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино
Американский режиссер Вуди Аллен примет участие в программе Московской международной недели кино, которая пройдет 24–25 августа на Кинозаводе "Москино",... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Американский режиссер Вуди Аллен примет участие в программе Московской международной недели кино, которая пройдет 24–25 августа на Кинозаводе "Москино", сообщили в пресс-службе проекта. "В этом году событие соберет более 80 зарубежных участников из более чем 20 стран, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, Бразилию, Мексику, США, Южную Корею, Иран и другие. Среди иностранных гостей — Вуди Аллен, легенда мирового кино, четырехкратный обладатель "Оскара", культовый режиссер, сценарист и актер, автор более 50 фильмов, включая "Полночь в Париже", "Энни Холл", "Манхэттен", - говорится в сообщении. Также участниками недели кино станет сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос. Организаторы отметили, что на Кинозаводе "Москино" пройдут панельные дискуссии, презентации проектов, круглые столы и другие мероприятия, направленные на укрепление и расширение международных связей в области киноискусства. Всего в деловой программе примут участие свыше 150 представителей российских и иностранных компаний. Программа форума состоит из специальных треков "Понимать", "Ощущать", "Создавать" и "Продвигать". Особое внимание будет уделено вопросам международного сотрудничества, подчеркнули в пресс-службе недели кино. В сессии "С миру по фильму: как устроена копродукция" участники обсудят практические механизмы совместного производства, а на встрече "Иностранцы в Москве: кто, зачем и как снимает в столице" - опыт зарубежных команд, работающих в российской столице.
Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино

Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино в августе

Режиссер Вуди Аллен
Режиссер Вуди Аллен - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Режиссер Вуди Аллен. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Американский режиссер Вуди Аллен примет участие в программе Московской международной недели кино, которая пройдет 24–25 августа на Кинозаводе "Москино", сообщили в пресс-службе проекта.
"В этом году событие соберет более 80 зарубежных участников из более чем 20 стран, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, Бразилию, Мексику, США, Южную Корею, Иран и другие. Среди иностранных гостей — Вуди Аллен, легенда мирового кино, четырехкратный обладатель "Оскара", культовый режиссер, сценарист и актер, автор более 50 фильмов, включая "Полночь в Париже", "Энни Холл", "Манхэттен", - говорится в сообщении.
Также участниками недели кино станет сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос.
Организаторы отметили, что на Кинозаводе "Москино" пройдут панельные дискуссии, презентации проектов, круглые столы и другие мероприятия, направленные на укрепление и расширение международных связей в области киноискусства. Всего в деловой программе примут участие свыше 150 представителей российских и иностранных компаний. Программа форума состоит из специальных треков "Понимать", "Ощущать", "Создавать" и "Продвигать".
Особое внимание будет уделено вопросам международного сотрудничества, подчеркнули в пресс-службе недели кино. В сессии "С миру по фильму: как устроена копродукция" участники обсудят практические механизмы совместного производства, а на встрече "Иностранцы в Москве: кто, зачем и как снимает в столице" - опыт зарубежных команд, работающих в российской столице.
