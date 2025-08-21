https://ria.ru/20250821/kino-2036707927.html

Пугачева обиделась, Муравьева в синяках: как снимали легендарный "Карнавал"

21.08.2025

Пугачева обиделась, Муравьева в синяках: как снимали легендарный "Карнавал"

Съемки фильма "Карнавал" были не менее эпичными, чем сама кинолента. А иногда на съемочной площадке происходило такое, что вся группа теряла дар речи. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Съемки фильма "Карнавал" были не менее эпичными, чем сама кинолента. А иногда на съемочной площадке происходило такое, что вся группа теряла дар речи.В 1981 году Татьяна Лиознова могла позволить себе всё. После "Трёх тополей на Плющихе", "Им покоряется небо" и триумфального "Семнадцать мгновений весны" она уже вошла в историю советского кино. Но вместо очередного политического или социального полотна она выбирает лёгкий, музыкальный, и на первый взгляд, несерьёзный сюжет. История провинциалки, провалившейся на экзаменах в театральный и решившей остаться в Москве.Личный опыт превратил "Карнавал" в исповедьСценарий Анны Родионовой родился в авральном режиме, всего за несколько дней. Его успели опубликовать в журнале, появился режиссёр, но редсовет "Мосфильма" вмешался с бесконечными правками.Устав от бюрократического марафона, Родионова убрала рукопись в ящик. Три года спустя студенты ВГИКа, выполняя задание Лиозновой, отыскали этот забытый текст. Режиссёр прочитала и вспомнила себя двадцатилетнюю, только что окончившую ВГИК и вынужденную хвататься за любую подработку.Начало творческого пути Лиозновой пришлось на конец 1940-х. Это был тяжёлый для отечественного кино период. С киностудии имени Горького её уволили "временно", но пауза затянулась на четыре года.Будущая звезда режиссуры жила с матерью-швеёй, помогала делать выкройки, работала дворником, костюмером, бралась за всё, что приносило хоть какой-то доход. Именно этот личный опыт сделал "Карнавал", по сути, фильмом-исповедью.Она решила: история будет не просто социальной драмой, а мюзиклом с юмором, песнями, танцами. А главное с ощущением ожидания чуда.Муравьевой пришлось худеть, учиться танцевать и кататься на роликахНа главную роль Лиознова пригласила Ирину Муравьёву, уже снимавшуюся у неё в "Мы, нижеподписавшиеся". 32-летней актрисе предстояло сыграть вчерашнюю школьницу. "Это только вопрос мастерства. Не ты первая, не ты последняя", - успокоила тогда режиссёр.Муравьёвой пришлось худеть, учиться танцевать и… кататься на роликах. Причём не на привычных "однорядках", а на моделях с двойными колёсами, где маневренность почти нулевая. Падения были такими частыми, что синяки приходилось замазывать гримом.Провинциальный "Оханск" нашли в Калуге. В начале 1980-х город сохранил двухэтажные дома с бельём во дворах, старые церкви, уличные колонки и вокзал "Калуга-2", который на один день переименовали для сцены прощания героини с отцом. Остальное снимали в Москве: педагогический институт превратился в театральный, Брюсов переулок - в Большую Ордынку.Первоначальный сценарий был куда скромнее того, что в итоге увидели зрители. Именно Лиознова добавила цирковую сцену, музыкальные фрагменты, скороговорки с орехами во рту.Когда она стала соавтором сценария, бюджет вырос, а фильм растянулся на две серии. Критики позже упрекали её за "растянутость", но зрителей это не смутило.Увидев эту "артистку", все потеряли дар речиВ советском кино привыкли удивлять зрителя масштабными массовками, трюками и даже дрессированными животными. Но то, что произошло на съёмках "Карнавала", стало настоящей режиссёрской находкой: в одной из сцен на роликах каталась… медведица. Причём не просто стояла на них для кадра, а делала это так уверенно, что затмила всех артистов-людей.Звезду привезли из цирка. Опытная "артистка" была с уже внушительным гастрольным послужным списком. Для съёмок ей сшили специальный костюм - яркое алое платье с оборками, блёстками и даже небольшими рукавами, чтобы медведица выглядела "по-театральному". Платье было пошито на заказ, с учётом всех мерок, ведь костюм должен был не стеснять движения, но при этом смотреться эффектно на экране.Если актёры долго мучились с непривычными роликовыми коньками на двойных колёсах, то для медведицы это оказалось почти прогулкой. Она каталась с грацией и уверенностью профессионала. Вся съемочная группа просто теряла дар речи.Ирина Муравьёва позже признавалась: "Я тогда уже вся была в синяках. Эти ролики просто убивали. А она каталась, как будто родилась в них".В итоге, как шутили в съёмочной группе, именно медведица была единственной, кто на съёмках не падал, не жаловался и не спорил с режиссёром.Пугачёва не дождалась предложения спеть и обиделасьГлавный музыкальный символ "Карнавала" - песня "Позвони мне, позвони" далась создателям дорогой ценой.Её рождение сопровождалось спорами, взаимными обидами и настоящими баталиями. Лиознова буквально охотилась за идеальным текстом: перелистала тома поэзии "серебряного века", изучила современные сборники и в итоге остановилась на стихах Роберта Рождественского.Музыку поручили Максиму Дунаевскому, но тут начался настоящий марафон правок. Режиссёр шесть раз возвращала ему партитуру, требуя переписать мелодию.Шутя, коллеги рассказывали, что после этого Дунаевский вздрагивал, услышав слова "Муравьёва" или "Карнавал". А сама Муравьёва была готова исполнить песню лично, но Лиознова настояла: петь должна профессиональная вокалистка. Выбор пал на Жанну Рождественскую, и она справилась блестяще.Однако за кулисами назревала новая драма. Уже после премьеры Алла Пугачёва обратилась к композитору с упрёком: почему ей не предложили исполнить этот хит?"Такую песню бы спела", - сказала Примадонна.Дунаевский осторожно возразил, что она уже переросла формат закадрового вокала, но в ответ услышал лишь молчаливое, но красноречивое несогласие.Ирония судьбы в том, что вскоре Ирину Муравьёву пригласили на студию "Мелодия" для записи альбома с композициями из фильма. Так вышло, что вся страна подолгу напевала любимую песню в её исполнении, даже не подозревая, что в самом фильме звучит голос другой певицы."Муравьева просила срочно позвонить"В традиции советского кино заложена интересная особенность - не давать зрителю однозначного конца. В "Карнавале" кажется, что финал открытый: героиня выходит на сцену, и непонятно, это мечта или реальность. Лиознова не раз раздражалась на вопросы об этом: "Вы плохо смотрели. Всё есть в начале".Действительно, в первых кадрах рядом с портретом Пугачёвой висит афиша мюзикл-холла с именем Ирины Муравьёвой в главной роли. Тонкая режиссёрская подсказка, что мечта сбылась.17 февраля 1982 года фильм вышел в прокат. Критики ворчали о неровном ритме, но зрителей это не волновало. За год "Карнавал" посмотрели более 30 миллионов человек. По итогам опроса журнала "Советский экран" Муравьёву назвали лучшей актрисой года.А вот Александру Абдулову после фильма стало жить чуть веселее… и сложнее. Друзья раз за разом разыгрывали его, подходя и торжественно сообщая: "Муравьёва просила срочно тебе позвонить".Александр бросался к телефону, но через секунду осознавал подвох: "Позвони мне, позвони" звучало тогда из каждого утюга.

