ВС России вплотную подошли к Константиновке, сообщил Кимаковский
ВС России вплотную подошли к Константиновке, сообщил Кимаковский - РИА Новости, 21.08.2025
ВС России вплотную подошли к Константиновке, сообщил Кимаковский
Вооруженные силы России подошли вплотную к Константиновке с юга и юго-востока, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T12:24:00+03:00
2025-08-21T12:24:00+03:00
2025-08-21T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6c9ed78a79fe39cf8b9f2d12cc0b863.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России подошли вплотную к Константиновке с юга и юго-востока, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."В районе Константиновки на юге и юго-востоке мы уже вплотную подошли к этому населенному пункту", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра, которые были освобождены ВС РФ в 2025 году.
константиновка
донецкая народная республика
