ВС России вплотную подошли к Константиновке, сообщил Кимаковский

Вооруженные силы России подошли вплотную к Константиновке с юга и юго-востока, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T12:24:00+03:00

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России подошли вплотную к Константиновке с юга и юго-востока, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."В районе Константиновки на юге и юго-востоке мы уже вплотную подошли к этому населенному пункту", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра, которые были освобождены ВС РФ в 2025 году.

