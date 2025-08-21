Рейтинг@Mail.ru
ВС России вплотную подошли к Константиновке, сообщил Кимаковский
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 21.08.2025 (обновлено: 12:27 21.08.2025)
ВС России вплотную подошли к Константиновке, сообщил Кимаковский
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России подошли вплотную к Константиновке с юга и юго-востока, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."В районе Константиновки на юге и юго-востоке мы уже вплотную подошли к этому населенному пункту", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра, которые были освобождены ВС РФ в 2025 году.
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России подошли вплотную к Константиновке с юга и юго-востока, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В районе Константиновки на юге и юго-востоке мы уже вплотную подошли к этому населенному пункту", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра, которые были освобождены ВС РФ в 2025 году.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
