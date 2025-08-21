https://ria.ru/20250821/kimakovskiy-2036683129.html
Бригада ВСУ попала в оперативное окружение в районе Родинского
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бригада националистической группировки "Азов"* находится в оперативном окружении и под полным огневым контролем российских военных в районе Родинского, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."В районе Родинского они фактически тоже, вот это одна из бригад "Азова"*, находятся в оперативном окружении, находятся под полным нашим огневым контролем. Единственное, что они не отходят почему-то из Родинского, то ли они не получили приказ, то ли они уже не могут отойти, понимая, что могут понести большие потери," - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.Он добавил, что бойцы "Азова"* отступили в районе Лимана."Это говорит о том, что как "Азов"* воюет. В районе Лимана отступили, не выдержав атак со стороны наших подразделений", - подчеркнул он.* Террористическая организация, запрещена в России
