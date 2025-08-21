Рейтинг@Mail.ru
Бригада ВСУ попала в оперативное окружение в районе Родинского - РИА Новости, 21.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 21.08.2025 (обновлено: 12:26 21.08.2025)
Бригада ВСУ попала в оперативное окружение в районе Родинского
Бригада ВСУ попала в оперативное окружение в районе Родинского
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бригада националистической группировки "Азов"* находится в оперативном окружении и под полным огневым контролем российских военных в районе Родинского, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."В районе Родинского они фактически тоже, вот это одна из бригад "Азова"*, находятся в оперативном окружении, находятся под полным нашим огневым контролем. Единственное, что они не отходят почему-то из Родинского, то ли они не получили приказ, то ли они уже не могут отойти, понимая, что могут понести большие потери," - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.Он добавил, что бойцы "Азова"* отступили в районе Лимана."Это говорит о том, что как "Азов"* воюет. В районе Лимана отступили, не выдержав атак со стороны наших подразделений", - подчеркнул он.* Террористическая организация, запрещена в России
Бригада ВСУ попала в оперативное окружение в районе Родинского

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бригада националистической группировки "Азов"* находится в оперативном окружении и под полным огневым контролем российских военных в районе Родинского, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В районе Родинского они фактически тоже, вот это одна из бригад "Азова"*, находятся в оперативном окружении, находятся под полным нашим огневым контролем. Единственное, что они не отходят почему-то из Родинского, то ли они не получили приказ, то ли они уже не могут отойти, понимая, что могут понести большие потери," - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Он добавил, что бойцы "Азова"* отступили в районе Лимана.
"Это говорит о том, что как "Азов"* воюет. В районе Лимана отступили, не выдержав атак со стороны наших подразделений", - подчеркнул он.
* Террористическая организация, запрещена в России
