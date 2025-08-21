https://ria.ru/20250821/kimakovskiy-2036680071.html

Группировка ВСУ в Красноармейске попала в оперативное окружение

Группировка ВСУ в Красноармейске попала в оперативное окружение - РИА Новости, 21.08.2025

Группировка ВСУ в Красноармейске попала в оперативное окружение

Группировка ВСУ в Красноармейске (украинское название Покровск) находится в оперативном окружении, фактически все дороги перерезаны, заявил советник главы ДНР... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T12:09:00+03:00

2025-08-21T12:09:00+03:00

2025-08-21T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Группировка ВСУ в Красноармейске (украинское название Покровск) находится в оперативном окружении, фактически все дороги перерезаны, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.По его словам, ВС РФ прорвали оборону противника на юго-востоке Красноармейска, в районе населенного пункта Чунишино (поселок в Покровском районе ДНР)."Фактически красноармейская группировка противника сегодня находится в таком оперативном окружении, фактически все дороги перерезаны, основная дорога находится под огневым контролем, которая ведет прямо на запад от Красноармейска", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.По его словам, на красноармейском направлении сейчас идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины