https://ria.ru/20250821/kimakovskiy-2036680071.html
Группировка ВСУ в Красноармейске попала в оперативное окружение
Группировка ВСУ в Красноармейске попала в оперативное окружение - РИА Новости, 21.08.2025
Группировка ВСУ в Красноармейске попала в оперативное окружение
Группировка ВСУ в Красноармейске (украинское название Покровск) находится в оперативном окружении, фактически все дороги перерезаны, заявил советник главы ДНР... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T12:09:00+03:00
2025-08-21T12:09:00+03:00
2025-08-21T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Группировка ВСУ в Красноармейске (украинское название Покровск) находится в оперативном окружении, фактически все дороги перерезаны, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.По его словам, ВС РФ прорвали оборону противника на юго-востоке Красноармейска, в районе населенного пункта Чунишино (поселок в Покровском районе ДНР)."Фактически красноармейская группировка противника сегодня находится в таком оперативном окружении, фактически все дороги перерезаны, основная дорога находится под огневым контролем, которая ведет прямо на запад от Красноармейска", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.По его словам, на красноармейском направлении сейчас идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка ВСУ в Красноармейске попала в оперативное окружение
ВСУ в Красноармейске попали в оперативное окружение, дороги перерезаны