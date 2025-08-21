https://ria.ru/20250821/kiev-2036704684.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 21.08.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве в четверг на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает агентство Укринформ. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве в четверг на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает агентство Укринформ.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит воздушная тревога."В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.Украинское издание "Страна.ua" в свою очередь сообщило в своем Telegram-канале, что в Киеве работает противовоздушная оборона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Киеве прогремели взрывы
