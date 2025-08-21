Рейтинг@Mail.ru
СК устанавливает других соучастников по делу о хищении в Курской области - РИА Новости, 21.08.2025
02:54 21.08.2025
СК устанавливает других соучастников по делу о хищении в Курской области
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следствие устанавливает других соучастников в рамках уголовного дела о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "По уголовному делу установлены не все соучастники этого преступления, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности", - сказано в документах. Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следствие устанавливает других соучастников в рамках уголовного дела о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По уголовному делу установлены не все соучастники этого преступления, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности", - сказано в документах.
Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
