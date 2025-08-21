https://ria.ru/20250821/kherson-2036768342.html
В Херсоне прогремели взрывы
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил в четверг украинский телеканал "Общественное". Ранее в четверг украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Херсоне. "В Херсоне были слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
