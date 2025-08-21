В прокат вышел фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча"
Фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча" по рассказу Симоньян вышел в прокат
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча", снятый по мотивам рассказа главного редактора МИА "Россия сегодня" и супруги режиссера Маргарита Симоньян, вышел в прокат.
Кадр из фильма "Семь дней Петра Семеныча"
Это история про семь дней жизни 70-летнего Петра Семёныча из Адлера, который узнал, что у него саркома легкого. У героя есть слабая надежда на то, что этот диагноз через неделю опровергнет врач из Москвы, но все это время он подводит итоги своей жизни, в которой он не смог построить семью, заработать денег, сохранить репутацию. Однако события, которые с ним случаются, наполненные улыбкой, грустью, людскими судьбами, каждый раз дают понять зрителю, что жизнь Петра Семеныча совсем не бесполезная. Особая интонация картины — в отсутствии надрыва. Здесь светлая грусть и мягкий юмор.
Сценарий фильма написан по мотивам рассказа Маргариты Симоньян, который вошел в сборник "Водоворот". По ее словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими "адлеровскую атмосферу". Действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
"Над этой картиной Тигран работал весь прошлый год: снимал, монтировал. А до этого писал сценарий. В процессе работы мы несколько раз чуть не развелись. Естественно, как автор, я часто не соглашалась с тем, как Тигран превращает мой рассказ в сценарий. Но в итоге, как это обычно и случается, он оказался прав. Фильм получился несоизмеримо круче, глубже, веселее и одновременно грустнее, чем мой рассказ", — подчеркнула Маргарита Симоньян перед спецпоказом картины на фестивале "Евразия-Кинофест" в Сочи. — Когда мы работали над фильмом, мы много смеялись и много плакали. И я уверена, что и вы сейчас увидите, как это бывает: где-то смеешься, где-то плачешь. Это фильм о человеке, о нас, о взрослом возрасте, о старом Адлере"
Кадр из картины "Семь дней Петра Семёныча"
Кадр из картины "Семь дней Петра Семёныча"
Иван Добронравов в фильме "Семь дней Петра Семёныча"
Иван Добронравов в фильме "Семь дней Петра Семёныча"
Кадр из фильма Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча"
Кадр из фильма Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча"
Кадр из картины Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча"
Кадр из картины Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча"
Кадр из картины "Семь дней Петра Семёныча"
Иван Добронравов в фильме "Семь дней Петра Семёныча"
Кадр из фильма Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча"
Кадр из картины Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча"
Главную роль в киноленте исполнил Фёдор Добронравов. В картине также снимались замечательные артисты: Олеся Железняк, Владимир Ильин, Лаура Кеосаян, Александр Метелкин, Иван Добронравов, Лев Малишава и другие.