В прокат вышел фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча"
21.08.2025
В прокат вышел фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча"
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча", снятый по мотивам рассказа главного редактора МИА "Россия сегодня" и супруги режиссера Маргарита Симоньян, вышел в прокат.Это история про семь дней жизни 70-летнего Петра Семёныча из Адлера, который узнал, что у него саркома легкого. У героя есть слабая надежда на то, что этот диагноз через неделю опровергнет врач из Москвы, но все это время он подводит итоги своей жизни, в которой он не смог построить семью, заработать денег, сохранить репутацию. Однако события, которые с ним случаются, наполненные улыбкой, грустью, людскими судьбами, каждый раз дают понять зрителю, что жизнь Петра Семеныча совсем не бесполезная. Особая интонация картины — в отсутствии надрыва. Здесь светлая грусть и мягкий юмор.Сценарий фильма написан по мотивам рассказа Маргариты Симоньян, который вошел в сборник "Водоворот". По ее словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими "адлеровскую атмосферу". Действие картины разворачивается в Краснодарском крае."Над этой картиной Тигран работал весь прошлый год: снимал, монтировал. А до этого писал сценарий. В процессе работы мы несколько раз чуть не развелись. Естественно, как автор, я часто не соглашалась с тем, как Тигран превращает мой рассказ в сценарий. Но в итоге, как это обычно и случается, он оказался прав. Фильм получился несоизмеримо круче, глубже, веселее и одновременно грустнее, чем мой рассказ", — подчеркнула Маргарита Симоньян перед спецпоказом картины на фестивале "Евразия-Кинофест" в Сочи. — Когда мы работали над фильмом, мы много смеялись и много плакали. И я уверена, что и вы сейчас увидите, как это бывает: где-то смеешься, где-то плачешь. Это фильм о человеке, о нас, о взрослом возрасте, о старом Адлере"Главную роль в киноленте исполнил Фёдор Добронравов. В картине также снимались замечательные артисты: Олеся Железняк, Владимир Ильин, Лаура Кеосаян, Александр Метелкин, Иван Добронравов, Лев Малишава и другие.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча", снятый по мотивам рассказа главного редактора МИА "Россия сегодня" и супруги режиссера Маргарита Симоньян, вышел в прокат.
Это история про семь дней жизни 70-летнего Петра Семёныча из Адлера, который узнал, что у него саркома легкого. У героя есть слабая надежда на то, что этот диагноз через неделю опровергнет врач из Москвы, но все это время он подводит итоги своей жизни, в которой он не смог построить семью, заработать денег, сохранить репутацию. Однако события, которые с ним случаются, наполненные улыбкой, грустью, людскими судьбами, каждый раз дают понять зрителю, что жизнь Петра Семеныча совсем не бесполезная. Особая интонация картины — в отсутствии надрыва. Здесь светлая грусть и мягкий юмор.
Сценарий фильма написан по мотивам рассказа Маргариты Симоньян, который вошел в сборник "Водоворот". По ее словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими "адлеровскую атмосферу". Действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
"Над этой картиной Тигран работал весь прошлый год: снимал, монтировал. А до этого писал сценарий. В процессе работы мы несколько раз чуть не развелись. Естественно, как автор, я часто не соглашалась с тем, как Тигран превращает мой рассказ в сценарий. Но в итоге, как это обычно и случается, он оказался прав. Фильм получился несоизмеримо круче, глубже, веселее и одновременно грустнее, чем мой рассказ", — подчеркнула Маргарита Симоньян перед спецпоказом картины на фестивале "Евразия-Кинофест" в Сочи. — Когда мы работали над фильмом, мы много смеялись и много плакали. И я уверена, что и вы сейчас увидите, как это бывает: где-то смеешься, где-то плачешь. Это фильм о человеке, о нас, о взрослом возрасте, о старом Адлере"
Главную роль в киноленте исполнил Фёдор Добронравов. В картине также снимались замечательные артисты: Олеся Железняк, Владимир Ильин, Лаура Кеосаян, Александр Метелкин, Иван Добронравов, Лев Малишава и другие.
