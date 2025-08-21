Туристы совершили 1,5 млн поездок в Карелию — глава региона

Рейтинг@Mail.ru
14:07 21.08.2025
ПЕТРОЗАВОДСК, 19 авг — РИА Новости. Туристы совершили 1,5 миллиона поездок в Карелию, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков."Фиксируется (туристический — ред.) поток полтора миллиона человек", — сказал Парфенчиков, выступая на брифинге "Научная Карелия", который прошел в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом Президента (2022-2031 годы).Он добавил, что впереди достаточно серьезные планы по точкам развития региона, и напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году достичь показателя в 5% вклада внутреннего туризма в ВВП страны.По словам губернатора, Карелия постарается достичь показателя 8%."Останется четыре года, нужно приложить колоссальные усилия, чтобы достичь 8% — заиграют новые точки роста", — отметил Парфенчиков.Кроме того, глава Республики анонсировал развитие всей окрестности Петрозаводска, а также улучшение Приладожья и Заонежья.Одной из инициатив Десятилетия науки и технологий в России является "Научно-популярный туризм". Инициатива направлена на создание уникальных и увлекательных комплексных туров по России для аудитории всех возрастов.
Туристы в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
ПЕТРОЗАВОДСК, 19 авг — РИА Новости. Туристы совершили 1,5 миллиона поездок в Карелию, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
"Фиксируется (туристический — ред.) поток полтора миллиона человек", — сказал Парфенчиков, выступая на брифинге "Научная Карелия", который прошел в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом Президента (2022-2031 годы).
Он добавил, что впереди достаточно серьезные планы по точкам развития региона, и напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году достичь показателя в 5% вклада внутреннего туризма в ВВП страны.
По словам губернатора, Карелия постарается достичь показателя 8%.
"Останется четыре года, нужно приложить колоссальные усилия, чтобы достичь 8% — заиграют новые точки роста", — отметил Парфенчиков.
Кроме того, глава Республики анонсировал развитие всей окрестности Петрозаводска, а также улучшение Приладожья и Заонежья.
Одной из инициатив Десятилетия науки и технологий в России является "Научно-популярный туризм". Инициатива направлена на создание уникальных и увлекательных комплексных туров по России для аудитории всех возрастов.
 
