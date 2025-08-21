https://ria.ru/20250821/kapitan-2036619422.html
Капитан "Ямала" прокомментировала свое назначение
Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Новый капитан российского атомного ледокола "Ямал" Марина Старовойтова назвала "величайшим доверием" свое назначение на эту должность. Старовойтова стала первой женщиной-капитаном атомного ледокола. О назначении Старовойтовой капитаном "Ямала" объявили на торжественном мероприятии в честь 80-летия атомной отрасли, прошедшем в Нижнем Новгороде. "Это величайшее доверие... Это огромная ответственность. Капитан - прежде всего ответственность перед экипажем, перед теми, кто доверил тебе ледокол, перед самой профессией", - сказала Старовойтова журналистам. Свою карьеру в море Старовойтова начала на атомоходе "Советский Союз" в должности дневальной. Затем девушка пошла работать на торговые суда, учиться, после чего вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана. Родным для нее стал атомоход "Ямал": здесь ее назначили старпомом, а теперь и капитаном.
