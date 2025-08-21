https://ria.ru/20250821/kapitan-2036619422.html

Капитан "Ямала" прокомментировала свое назначение

Капитан "Ямала" прокомментировала свое назначение

Новый капитан российского атомного ледокола "Ямал" Марина Старовойтова назвала "величайшим доверием" свое назначение на эту должность. РИА Новости, 21.08.2025

Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Новый капитан российского атомного ледокола "Ямал" Марина Старовойтова назвала "величайшим доверием" свое назначение на эту должность. Старовойтова стала первой женщиной-капитаном атомного ледокола. О назначении Старовойтовой капитаном "Ямала" объявили на торжественном мероприятии в честь 80-летия атомной отрасли, прошедшем в Нижнем Новгороде. "Это величайшее доверие... Это огромная ответственность. Капитан - прежде всего ответственность перед экипажем, перед теми, кто доверил тебе ледокол, перед самой профессией", - сказала Старовойтова журналистам. Свою карьеру в море Старовойтова начала на атомоходе "Советский Союз" в должности дневальной. Затем девушка пошла работать на торговые суда, учиться, после чего вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана. Родным для нее стал атомоход "Ямал": здесь ее назначили старпомом, а теперь и капитаном.

нижний новгород