https://ria.ru/20250821/kamchatka-2036857841.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 21.08.2025

У берегов Камчатки произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в акватории Тихого океана недалеко от Камчатского полуострова, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T20:39:00+03:00

2025-08-21T20:39:00+03:00

2025-08-21T20:39:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

россия

камчатский край

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150496/96/1504969666_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a296a7715662dcadfe35ddbd509cb72e.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в акватории Тихого океана недалеко от Камчатского полуострова, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Толчок произошел в 17.16 UTC (20.16 мск) в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского. "Глубина (КМ): 29.6. Магнитуда: 5.1", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют повторные подземные толчки — афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

https://ria.ru/20250821/zemletryasenie-2036618916.html

https://ria.ru/20250818/kamchatka-2036001064.html

камчатка

петропавловск-камчатский

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, россия, камчатский край, происшествия