У берегов Камчатки произошло землетрясение
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в акватории Тихого океана недалеко от Камчатского полуострова, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Толчок произошел в 17.16 UTC (20.16 мск) в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского. "Глубина (КМ): 29.6. Магнитуда: 5.1", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют повторные подземные толчки — афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
