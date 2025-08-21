Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/kamchatka-2036857841.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 21.08.2025
У берегов Камчатки произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в акватории Тихого океана недалеко от Камчатского полуострова, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T20:39:00+03:00
2025-08-21T20:39:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
россия
камчатский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150496/96/1504969666_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a296a7715662dcadfe35ddbd509cb72e.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в акватории Тихого океана недалеко от Камчатского полуострова, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Толчок произошел в 17.16 UTC (20.16 мск) в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского. "Глубина (КМ): 29.6. Магнитуда: 5.1", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют повторные подземные толчки — афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
https://ria.ru/20250821/zemletryasenie-2036618916.html
https://ria.ru/20250818/kamchatka-2036001064.html
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150496/96/1504969666_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_8619b76741ce737b1ffc9872d698ff9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, россия, камчатский край, происшествия
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Россия, Камчатский край, Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАвачинская бухта в Петропавловске-Камчатском
Авачинская бухта в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Авачинская бухта в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в акватории Тихого океана недалеко от Камчатского полуострова, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Толчок произошел в 17.16 UTC (20.16 мск) в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
У южных Курил произошло землетрясение
Вчера, 01:29
"Глубина (КМ): 29.6. Магнитуда: 5.1", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют повторные подземные толчки — афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
На Камчатке продолжается активность вулкана Ключевской
18 августа, 10:21
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиРоссияКамчатский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала