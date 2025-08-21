Рейтинг@Mail.ru
Появились первые кадры из сектора Газа, где Израиль нанес авиаудар
17:21 21.08.2025 (обновлено: 17:56 21.08.2025)
Появились первые кадры из сектора Газа, где Израиль нанес авиаудар
Появились первые кадры из сектора Газа, где Израиль нанес авиаудар
РИА Новости публикует кадры из сектора Газа, где после авиаудара ЦАХАЛ оказался полностью разрушен палаточный городок беженцев "Аль-Манасра". РИА Новости, 21.08.2025
израиль
в мире
биньямин нетаньяху
хамас
тель-авив
египет
ГАЗА, 21 авг — РИА Новости. РИА Новости публикует кадры из сектора Газа, где после авиаудара ЦАХАЛ оказался полностью разрушен палаточный городок беженцев "Аль-Манасра".В этом лагере размещались сотни палестинских семей, вынужденные покинуть свои дома. Израильские власти дали жителям городка всего пять минут на сборы. При атаке была уничтожена находившаяся рядом школа.В начале августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Он уточнил, что позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы еврейского государства. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта. Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на часть палестинских заключенных.ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ на нее.Накануне израильские войска начали наступление на город Газа. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция под названием "Колесницы Гидеона 2" продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
израиль
тель-авив
египет
Появились первые кадры из сектора Газа, где Израиль нанес авиаудар

Появились кадры из Газы, где Израиль авиаударом разрушил лагерь беженцев

ГАЗА, 21 авг — РИА Новости. РИА Новости публикует кадры из сектора Газа, где после авиаудара ЦАХАЛ оказался полностью разрушен палаточный городок беженцев "Аль-Манасра".
В этом лагере размещались сотни палестинских семей, вынужденные покинуть свои дома. Израильские власти дали жителям городка всего пять минут на сборы. При атаке была уничтожена находившаяся рядом школа.
Женщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Каждый третий ребенок в Газе голодает, заявил комиссар ООН
Вчера, 16:44
В начале августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Он уточнил, что позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы еврейского государства. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта. Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на часть палестинских заключенных.
ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ на нее.
Накануне израильские войска начали наступление на город Газа. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция под названием "Колесницы Гидеона 2" продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
