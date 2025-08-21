https://ria.ru/20250821/kadry-2036805163.html

Появились первые кадры из сектора Газа, где Израиль нанес авиаудар

РИА Новости публикует кадры из сектора Газа, где после авиаудара ЦАХАЛ оказался полностью разрушен палаточный городок беженцев "Аль-Манасра". РИА Новости, 21.08.2025

ГАЗА, 21 авг — РИА Новости. РИА Новости публикует кадры из сектора Газа, где после авиаудара ЦАХАЛ оказался полностью разрушен палаточный городок беженцев "Аль-Манасра".В этом лагере размещались сотни палестинских семей, вынужденные покинуть свои дома. Израильские власти дали жителям городка всего пять минут на сборы. При атаке была уничтожена находившаяся рядом школа.В начале августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Он уточнил, что позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы еврейского государства. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта. Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на часть палестинских заключенных.ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ на нее.Накануне израильские войска начали наступление на город Газа. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция под названием "Колесницы Гидеона 2" продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.

