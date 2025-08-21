https://ria.ru/20250821/izrail-2036861845.html

Нетаньяху утвердил планы по контролю над Газой

Нетаньяху утвердил планы по контролю над Газой - РИА Новости, 21.08.2025

Нетаньяху утвердил планы по контролю над Газой

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T21:11:00+03:00

2025-08-21T21:11:00+03:00

2025-08-21T21:36:00+03:00

группа газ

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

армия обороны израиля (цахал)

исраэль кац

катар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036652559_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_02e5794874e8f7c742cbba464918764d.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС, сообщил РИА Новости советник офиса премьера Дмитрий Гендельман."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня посетил дивизию Газы, где утвердил планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому террористической организации ХАМАС. Глава правительства подчеркнул решимость Израиля завершить войну на условиях, приемлемых для государства, и одновременно поручил начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников", — сказал он. В начале августа премьер-министр Израиля заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Он уточнил, что позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы еврейского государства. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта. Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на часть палестинских заключенных.ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ на нее.Накануне израильские войска начали наступление на город Газа. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция под названием "Колесницы Гидеона 2" продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20250821/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250821/izrail-2036848142.html

израиль

катар

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

группа газ, в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), исраэль кац, катар, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году