Нетаньяху утвердил планы по контролю над Газой и разгрому ХАМАС
Израильский военный недалеко от границы Израиля с сектором Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС, сообщил РИА Новости советник офиса премьера Дмитрий Гендельман.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня посетил дивизию Газы, где утвердил планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому террористической организации ХАМАС. Глава правительства подчеркнул решимость Израиля завершить войну на условиях, приемлемых для государства, и одновременно поручил начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников", — сказал он.
В четверг Нетаньяху заявил, что разгром ХАМАС и освобождение израильских заложников — это две задачи, которые идут рука об руку.
В начале августа премьер-министр Израиля заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Он уточнил, что позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы еврейского государства. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта. Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на часть палестинских заключенных.
ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ на нее.
Накануне израильские войска начали наступление на город Газа. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция под названием "Колесницы Гидеона 2" продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.