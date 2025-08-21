Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил о скором завершении конфликта в Газе
19:38 21.08.2025
Нетаньяху заявил о скором завершении конфликта в Газе
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Война в секторе Газа находится на завершающей стадии и может закончиться, когда Израиль возьмет под контроль полуэксклав, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Если государство сильное, оно может принести мир и обрести союзников. Израиль силен и ведет справедливую войну против чудовищной клеветы и лжи. Мы не сдаемся, и, я думаю, мы близки к завершению этой войны - войны на семи фронтах, включая Иран и его сателлитов", - заявил Нетаньяху в интервью австралийскому телеканалу Sky News. По его словам, боевые действия могут закончиться, как только ХАМАС сложит оружие и освободит оставшихся 50 заложников, из которых по меньшей мере 20 остаются в живых. “Мы сделаем это (возьмем под контроль полуэксклав - ред.) в любом случае. Вопрос о том, чтобы оставить ХАМАС в секторе Газа, никогда не стоял”, - заявил Нетаньяху, отвечая на вопрос о планах взять под контроль сектор Газа, если удастся заключить соглашение между Израилем и ХАМАС. При этом он подчеркнул, что оккупация сектора Газа не является целью Израиля. "Моя цель - освободить Газу от тирании ХАМАС, освободить Израиль и другие страны от террористов ХАМАС, дать Газе и Израилю иное будущее. Я думаю, мы близки к этому", - подчеркнул он. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, а пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к этой операции. Военные добавили, что 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействованы до 130 тысяч резервистов. Израиль объявил о планах захватить город Газа параллельно с продолжающимися переговорами через посредников о прекращении огня в палестинском полуэксклаве в обмен на освобождение израильских заложников. Египетский источник в понедельник объявил РИА Новости, что ХАМАС согласилось на переданное 17 августа предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных. Израиль еще не дал свой ответ на данное предложение.
израиль
сектор газа
Новости
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
© Benjamin Netanyahu/TelegramКадр из видеообращения Беньямина Нетаньяху
Кадр из видеообращения Беньямина Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Война в секторе Газа находится на завершающей стадии и может закончиться, когда Израиль возьмет под контроль полуэксклав, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Если государство сильное, оно может принести мир и обрести союзников. Израиль силен и ведет справедливую войну против чудовищной клеветы и лжи. Мы не сдаемся, и, я думаю, мы близки к завершению этой войны - войны на семи фронтах, включая Иран и его сателлитов", - заявил Нетаньяху в интервью австралийскому телеканалу Sky News.
По его словам, боевые действия могут закончиться, как только ХАМАС сложит оружие и освободит оставшихся 50 заложников, из которых по меньшей мере 20 остаются в живых.
“Мы сделаем это (возьмем под контроль полуэксклав - ред.) в любом случае. Вопрос о том, чтобы оставить ХАМАС в секторе Газа, никогда не стоял”, - заявил Нетаньяху, отвечая на вопрос о планах взять под контроль сектор Газа, если удастся заключить соглашение между Израилем и ХАМАС.
При этом он подчеркнул, что оккупация сектора Газа не является целью Израиля.
"Моя цель - освободить Газу от тирании ХАМАС, освободить Израиль и другие страны от террористов ХАМАС, дать Газе и Израилю иное будущее. Я думаю, мы близки к этому", - подчеркнул он.
В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, а пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к этой операции. Военные добавили, что 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействованы до 130 тысяч резервистов.
Израиль объявил о планах захватить город Газа параллельно с продолжающимися переговорами через посредников о прекращении огня в палестинском полуэксклаве в обмен на освобождение израильских заложников. Египетский источник в понедельник объявил РИА Новости, что ХАМАС согласилось на переданное 17 августа предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных. Израиль еще не дал свой ответ на данное предложение.
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАССектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
