Нетаньяху заявил о скором завершении конфликта в Газе

Нетаньяху заявил о скором завершении конфликта в Газе - РИА Новости, 21.08.2025

Нетаньяху заявил о скором завершении конфликта в Газе

Война в секторе Газа находится на завершающей стадии и может закончиться, когда Израиль возьмет под контроль полуэксклав, заявил премьер-министр Израиля

2025-08-21T19:38:00+03:00

2025-08-21T19:38:00+03:00

2025-08-21T19:42:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022694010_148:0:1908:990_1920x0_80_0_0_3632fd8fb14dec48077496f865562840.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Война в секторе Газа находится на завершающей стадии и может закончиться, когда Израиль возьмет под контроль полуэксклав, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Если государство сильное, оно может принести мир и обрести союзников. Израиль силен и ведет справедливую войну против чудовищной клеветы и лжи. Мы не сдаемся, и, я думаю, мы близки к завершению этой войны - войны на семи фронтах, включая Иран и его сателлитов", - заявил Нетаньяху в интервью австралийскому телеканалу Sky News. По его словам, боевые действия могут закончиться, как только ХАМАС сложит оружие и освободит оставшихся 50 заложников, из которых по меньшей мере 20 остаются в живых. “Мы сделаем это (возьмем под контроль полуэксклав - ред.) в любом случае. Вопрос о том, чтобы оставить ХАМАС в секторе Газа, никогда не стоял”, - заявил Нетаньяху, отвечая на вопрос о планах взять под контроль сектор Газа, если удастся заключить соглашение между Израилем и ХАМАС. При этом он подчеркнул, что оккупация сектора Газа не является целью Израиля. "Моя цель - освободить Газу от тирании ХАМАС, освободить Израиль и другие страны от террористов ХАМАС, дать Газе и Израилю иное будущее. Я думаю, мы близки к этому", - подчеркнул он. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, а пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к этой операции. Военные добавили, что 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействованы до 130 тысяч резервистов. Израиль объявил о планах захватить город Газа параллельно с продолжающимися переговорами через посредников о прекращении огня в палестинском полуэксклаве в обмен на освобождение израильских заложников. Египетский источник в понедельник объявил РИА Новости, что ХАМАС согласилось на переданное 17 августа предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных. Израиль еще не дал свой ответ на данное предложение.

израиль

сектор газа

2025

Новости

ru-RU

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году