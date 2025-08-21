Более 20 стран осудили планы Израиля по строительству поселений

Рейтинг@Mail.ru
18:54 21.08.2025
в мире
израиль
иерусалим
западный берег реки иордан
стефан дюжаррик
оон
ЛОНДОН, 21 авг - РИА Новости. Главы МИД более 20 стран заявили, что план Израиля по строительству крупного поселения на Западном берегу реки Иордан станет нарушением международного права и приведет к дальнейшему насилию. В среду израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что комиссия при гражданской администрации Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега) одобрило строительство 3,4 тысячи единиц жилья в зоне E1 (районе Мевасерет-Адумим), который свяжет Иерусалим и Маале-Адумим и таким образом нарушит территориальную целостность Палестинской автономии. "Одобрение высшим комитетом по планированию Израиля планов по строительству поселений в зоне Е1 к востоку от Иерусалима является неприемлемым и нарушает международное право. Мы решительно осуждаем это решение и призываем к его немедленной отмене", - говорится в заявлении, опубликованном британским МИД. В документе подчеркивается, что строительство не принесет никакой пользы израильскому народу, рискует подорвать безопасность, приведет к дальнейшему насилию и нестабильности и отдалит перспективу мира. Заявление подписали министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Дании, Исландии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словении, Великобритании, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии и Японии. Представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик в среду заявил, что ООН осуждает решение Израиля расширить поселенческую активность на Западном берегу и выступает против любой поселенческой деятельности на оккупированных территориях.
в мире, израиль, иерусалим, западный берег реки иордан, стефан дюжаррик, оон
В мире, Израиль, Иерусалим, Западный берег реки Иордан, Стефан Дюжаррик, ООН
© AP Photo / Oded BaliltyИзраильские поселенцы на Западном берегу реки Иордан
© AP Photo / Oded Balilty
Израильские поселенцы на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 авг - РИА Новости. Главы МИД более 20 стран заявили, что план Израиля по строительству крупного поселения на Западном берегу реки Иордан станет нарушением международного права и приведет к дальнейшему насилию.
В среду израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что комиссия при гражданской администрации Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега) одобрило строительство 3,4 тысячи единиц жилья в зоне E1 (районе Мевасерет-Адумим), который свяжет Иерусалим и Маале-Адумим и таким образом нарушит территориальную целостность Палестинской автономии.
"Одобрение высшим комитетом по планированию Израиля планов по строительству поселений в зоне Е1 к востоку от Иерусалима является неприемлемым и нарушает международное право. Мы решительно осуждаем это решение и призываем к его немедленной отмене", - говорится в заявлении, опубликованном британским МИД.
В документе подчеркивается, что строительство не принесет никакой пользы израильскому народу, рискует подорвать безопасность, приведет к дальнейшему насилию и нестабильности и отдалит перспективу мира.
Заявление подписали министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Дании, Исландии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словении, Великобритании, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии и Японии.
Представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик в среду заявил, что ООН осуждает решение Израиля расширить поселенческую активность на Западном берегу и выступает против любой поселенческой деятельности на оккупированных территориях.
В миреИзраильИерусалимЗападный берег реки ИорданСтефан ДюжаррикООН
 
 
