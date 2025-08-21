Более 20 стран призвали Израиль обеспечить безопасность журналистов в Газе
Двадцать шесть стран призвали Израиль обеспечить безопасность журналистов в Газе
Израильский военный недалеко от границы Израиля с сектором Газа. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 авг - РИА Новости. Двадцать шесть стран подписали призыв к Израилю обеспечить безопасность журналистов в секторе Газа и не препятствовать их работе по освещению конфликта в анклаве.
"В свете разворачивающейся гуманитарной катастрофы в секторе Газа страны-члены коалиции за свободу СМИ настоятельно призывают Израиль немедленно предоставить доступ независимым иностранным СМИ и обеспечить защиту журналистам, работающим в Газе", - говорится в опубликованном британским МИД заявлении.
Подписавшие призыв страны подчеркнули, что сотрудникам СМИ в Газе, Израиле, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме необходимо обеспечить возможность выполнять свою работу свободно и безопасно.
"Преднамеренные нападения на журналистов неприемлемы. Международное гуманитарное право обеспечивает защиту гражданских журналистов во время вооруженных конфликтов. Мы призываем расследовать все нападения на работников СМИ и привлекать виновных к ответственности в соответствии с национальным и международным законодательством", - говорится в документе.
Призыв подписали Австралия, Австрия, Бельгия, Чили, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сьерра-Леоне, Словакия, Словения, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Великобритания и Украина.
Телеканал "Аль-Джазира" 11 августа сообщил о гибели пяти своих сотрудников, в том числе репортера Анаса аш-Шарифа, в результате удара Израиля по шатру для журналистов у больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Власти Газы сообщили, что в результате удара позднее скончался также сотрудник палестинского новостного портала "Сахат" Мухаммед аль-Халиди. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по аш-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС.