Израиль хочет полностью контролировать Западный берег, заявили в Палестине

ХЕВРОН, 21 авг – РИА Новости. Израиль нацелен на установление полного контроля над территорией Западного берега реки Иордан, заявил в интервью РИА Новости Ибрагим аль-Хаталин, глава сельского совета находящейся близ города Масафер-Ятта деревни Хашм-эд-Дарадж. "Нынешнее израильское правительство проводит чёткую политику: установить полный контроль над Западным берегом, чтобы не осталось никакой надежды на создание палестинского государства или даже на территориальное единство Палестины", - считает аль-Хаталин. Собеседник агентства пояснил, что с начала 2024 года на возвышенностях Масафер-Ятты было создано восемь новых поселенческих аванпостов, а дороги были закрыты в рамках осуществления плана "скотоводческих поселений", что лишило жителей возможности ими пользоваться. Он добавил, что с принятием последнего плана аннексии темпы расширения поселений и нападений на мирное население возросли. "Основной источник дохода города – разведение овец. После конфискации пастбищ и сельскохозяйственных угодий поголовье скота в этом районе сократилось, и многие фермеры вынуждены покупать корма. В результате пастбища больше не приносят финансовой выгоды, необходимой для выживания фермеров. Все пастбища, конфискованные израильскими властями, эксплуатируются поселенцами, которые, в свою очередь, нападают на жителей, мешая им свободно передвигаться, заниматься сельским хозяйством и выпасом овец, а также посягая на их собственность", - рассказывает член сельского совета деревни Умм-эль-Хайр Халиль аль-Хаталин. По данным правозащитной организации "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас"), управление по планированию Израиля утвердило планы строительства 3 400 единиц жилья в районе E-1 у крупного поселения Маале-Адумим восточнее Иерусалима. Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми также осудил эти планы и заявил, что воплощение в жизнь проекта поселения Е-1 разделит палестинское государство на две части, что станет грубым нарушением международного права и существенным образом подорвет решение, основанное на сосуществовании двух государств. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм", 8 августа заявил, что действия израильских властей направлены сейчас на то, чтобы "стереть палестинское государство". Политик, по совместительству курирующий в Минобороны поселенческую деятельность на Западном берегу, сообщил о планах восстановления ряда выведенных оттуда еврейских поселений. 14 августа он объявил о возобновлении проекта расширения поселенческого комплекса Маале-Адумим и строительства нового жилья в E-1. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность. Израиль отказался выполнять положения этого документа.

