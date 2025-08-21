https://ria.ru/20250821/izrail-2036644163.html

Советник президента Палестины выступил против новых поселений Израиля

КАИР, 21 авг - РИА Новости. Одобрение Израилем строительства новых поселений на Западном берегу разрушает идею о палестинском государстве или двух государствах, заявил РИА Новости Махмуд аль-Хабаш, советник президента Палестины Махмуда Аббаса. В среду израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что комиссия при гражданской администрации Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега) одобрило строительство 3,4 тысячи единиц жилья в районе Мевасерет-Адумим, который свяжет Иерусалим и Маале-Адумим, и таким образом нарушит территориальную целостность Палестинской автономии. "Все старые и новые израильские поселения незаконны и разрушают идею палестинского государства или решения о двух государствах", - сказал аль-Хабаш. По его словам, действия Израиля "ведут к совершенно другим решениям, которые выходят за рамки принципа о двух государствах - провозглашению решения об одном государстве для всех граждан или системы апартеида, которую не примет мир".

