В Палестине заявили об уничтожении более тысячи мечетей в секторе Газа
07:35 21.08.2025
В Палестине заявили об уничтожении более тысячи мечетей в секторе Газа
В Палестине заявили об уничтожении более тысячи мечетей в секторе Газа
Израиль уничтожил более тысячи мечетей и атаковал три церкви в секторе Газа, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. РИА Новости, 21.08.2025
КАИР, 21 авг - РИА Новости. Израиль уничтожил более тысячи мечетей и атаковал три церкви в секторе Газа, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. "В секторе Газа уничтожены более тысячи мечетей. Были атакованы три христианских церкви и ряд религиозных школ", - сказал аль-Хабаш, добавив, что десятки мечетей подвергались нападениям израильской армии и поселенцев на Западном берегу. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 62 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В Палестине заявили об уничтожении более тысячи мечетей в секторе Газа

Советник аль-Хабаш: Израиль уничтожил более тысячи мечетей в Газе

КАИР, 21 авг - РИА Новости. Израиль уничтожил более тысячи мечетей и атаковал три церкви в секторе Газа, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.
"В секторе Газа уничтожены более тысячи мечетей. Были атакованы три христианских церкви и ряд религиозных школ", - сказал аль-Хабаш, добавив, что десятки мечетей подвергались нападениям израильской армии и поселенцев на Западном берегу.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 62 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
