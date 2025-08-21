https://ria.ru/20250821/izrail-2036639432.html

В Палестине заявили об уничтожении более тысячи мечетей в секторе Газа

В Палестине заявили об уничтожении более тысячи мечетей в секторе Газа - РИА Новости, 21.08.2025

В Палестине заявили об уничтожении более тысячи мечетей в секторе Газа

Израиль уничтожил более тысячи мечетей и атаковал три церкви в секторе Газа, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T07:35:00+03:00

2025-08-21T07:35:00+03:00

2025-08-21T07:35:00+03:00

в мире

израиль

палестина

ливан

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

КАИР, 21 авг - РИА Новости. Израиль уничтожил более тысячи мечетей и атаковал три церкви в секторе Газа, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. "В секторе Газа уничтожены более тысячи мечетей. Были атакованы три христианских церкви и ряд религиозных школ", - сказал аль-Хабаш, добавив, что десятки мечетей подвергались нападениям израильской армии и поселенцев на Западном берегу. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 62 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250821/netanjahu-2036635284.html

https://ria.ru/20250821/rossija-2036627409.html

израиль

палестина

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, ливан, хамас