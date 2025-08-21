https://ria.ru/20250821/ivanov-2036824054.html

Суд отложил рассмотрение вопроса о банкротстве экс-замминистра Иванова

Суд отложил рассмотрение вопроса о банкротстве экс-замминистра Иванова - РИА Новости, 21.08.2025

Суд отложил рассмотрение вопроса о банкротстве экс-замминистра Иванова

Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение заявления банка ПСБ о признании бывшего замминистра обороны Тимура Иванова банкротом, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T18:17:00+03:00

2025-08-21T18:17:00+03:00

2025-08-21T18:17:00+03:00

тимур иванов

александр фомин

сергей бородин

оборонстрой

главное управление обустройства войск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026539363_0:237:3071:1964_1920x0_80_0_0_a4909c1e1e0191e7f1efc87dec103ab7.jpg

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение заявления банка ПСБ о признании бывшего замминистра обороны Тимура Иванова банкротом, передает корреспондент РИА Новости."Отложить заседание на 2 октября", - огласил решение судья Рамиль Мухамедзанов.Ранее экс-чиновника приговорили к 13,5 годам лишения свободы и штрафу в сто миллионов рублей. Кроме того, его лишили государственных наград.Следствие установило, что в 2015 году Иванов, будучи главой "Оборонстроя", вместе с Антоном Филатовым, руководителем "Оборонлогистики", и Александром Бугаевским, председателем правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц", и другими лицами организовал хищение средств банка. Деньги предназначались для покупки паромов для Керченской переправы в обход санкций. Было похищено более 216 миллионов рублей. Также фигуранты дела вывели из банка 44,9 миллиона евро через фиктивные сделки. В результате "Интеркоммерц" был признан потерпевшей стороной, и суд постановил взыскать с обвиняемых 3,9 миллиарда рублей в его пользу. Второй потерпевший, "Главное управление обустройства войск", также добился удовлетворения иска на 216,5 миллионов рублей. Кроме того, против Иванова ведется расследование по делу о получении взяток. Генеральный директор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием, являются фигурантами.

https://ria.ru/20250815/sud-2035543610.html

https://ria.ru/20250820/popov-2036443887.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, оборонстрой, главное управление обустройства войск, происшествия