Суд отложил рассмотрение вопроса о банкротстве экс-замминистра Иванова
Суд отложил на 2 октября вопрос о банкротстве экс-замминистра Иванова
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение заявления банка ПСБ о признании бывшего замминистра обороны Тимура Иванова банкротом, передает корреспондент РИА Новости.
"Отложить заседание на 2 октября", - огласил решение судья Рамиль Мухамедзанов.
Ранее экс-чиновника приговорили к 13,5 годам лишения свободы и штрафу в сто миллионов рублей. Кроме того, его лишили государственных наград.
Следствие установило, что в 2015 году Иванов, будучи главой "Оборонстроя", вместе с Антоном Филатовым, руководителем "Оборонлогистики", и Александром Бугаевским, председателем правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц", и другими лицами организовал хищение средств банка. Деньги предназначались для покупки паромов для Керченской переправы в обход санкций. Было похищено более 216 миллионов рублей.
Также фигуранты дела вывели из банка 44,9 миллиона евро через фиктивные сделки. В результате "Интеркоммерц" был признан потерпевшей стороной, и суд постановил взыскать с обвиняемых 3,9 миллиарда рублей в его пользу. Второй потерпевший, "Главное управление обустройства войск", также добился удовлетворения иска на 216,5 миллионов рублей.
Кроме того, против Иванова ведется расследование по делу о получении взяток. Генеральный директор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием, являются фигурантами.
Следствие обвинило экс-замминистра обороны Попова по пяти статьям УК
20 августа, 09:32