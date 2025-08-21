Рейтинг@Mail.ru
Суд отложил рассмотрение вопроса о банкротстве экс-замминистра Иванова
18:17 21.08.2025
Суд отложил рассмотрение вопроса о банкротстве экс-замминистра Иванова
тимур иванов
александр фомин
сергей бородин
оборонстрой
главное управление обустройства войск
происшествия
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение заявления банка ПСБ о признании бывшего замминистра обороны Тимура Иванова банкротом, передает корреспондент РИА Новости."Отложить заседание на 2 октября", - огласил решение судья Рамиль Мухамедзанов.Ранее экс-чиновника приговорили к 13,5 годам лишения свободы и штрафу в сто миллионов рублей. Кроме того, его лишили государственных наград.Следствие установило, что в 2015 году Иванов, будучи главой "Оборонстроя", вместе с Антоном Филатовым, руководителем "Оборонлогистики", и Александром Бугаевским, председателем правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц", и другими лицами организовал хищение средств банка. Деньги предназначались для покупки паромов для Керченской переправы в обход санкций. Было похищено более 216 миллионов рублей. Также фигуранты дела вывели из банка 44,9 миллиона евро через фиктивные сделки. В результате "Интеркоммерц" был признан потерпевшей стороной, и суд постановил взыскать с обвиняемых 3,9 миллиарда рублей в его пользу. Второй потерпевший, "Главное управление обустройства войск", также добился удовлетворения иска на 216,5 миллионов рублей. Кроме того, против Иванова ведется расследование по делу о получении взяток. Генеральный директор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием, являются фигурантами.
тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, оборонстрой, главное управление обустройства войск, происшествия
Тимур Иванов, Александр Фомин, Сергей Бородин, ОборонСтрой, Главное управление обустройства войск, Происшествия
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение заявления банка ПСБ о признании бывшего замминистра обороны Тимура Иванова банкротом, передает корреспондент РИА Новости.
"Отложить заседание на 2 октября", - огласил решение судья Рамиль Мухамедзанов.
Ранее экс-чиновника приговорили к 13,5 годам лишения свободы и штрафу в сто миллионов рублей. Кроме того, его лишили государственных наград.
Следствие установило, что в 2015 году Иванов, будучи главой "Оборонстроя", вместе с Антоном Филатовым, руководителем "Оборонлогистики", и Александром Бугаевским, председателем правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц", и другими лицами организовал хищение средств банка. Деньги предназначались для покупки паромов для Керченской переправы в обход санкций. Было похищено более 216 миллионов рублей.
Также фигуранты дела вывели из банка 44,9 миллиона евро через фиктивные сделки. В результате "Интеркоммерц" был признан потерпевшей стороной, и суд постановил взыскать с обвиняемых 3,9 миллиарда рублей в его пользу. Второй потерпевший, "Главное управление обустройства войск", также добился удовлетворения иска на 216,5 миллионов рублей.
Кроме того, против Иванова ведется расследование по делу о получении взяток. Генеральный директор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием, являются фигурантами.
Тимур ИвановАлександр ФоминСергей БородинОборонСтройГлавное управление обустройства войскПроисшествия
 
 
