Генпрокуратура потребовала изъять имущество Тимура Иванова

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество, принадлежащее бывшему замминистра Тимуру Иванову, его родственникам и доверенным лицам, следует из иска, с которым ознакомилось РИА Новости."Прокурорской проверкой установлено наличие у Иванова Т. В. имущества общей стоимостью 1 239 158 434,29 рубля, что многократно превышает сумму его дохода за 2016-2024 годы и указывает на его получение из не предусмотренных законом источников", — говорится в документе.Часть имущества Иванов оформлял на родственников и доверенных людей, поэтому ответчиками по иску выступают: его бывшая супруга Светлана Захарова, гражданская жена Мария Китаева, отец Вадим Иванов, доверенное лицо Сергей Бородин, водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село" и ООО "Гринэнерджи".Генпрокуратура потребовала изъять: Два дела Тимура Иванова№ 1№ 2

