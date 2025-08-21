Генпрокуратура потребовала изъять имущество Тимура Иванова
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество, принадлежащее бывшему замминистра Тимуру Иванову, его родственникам и доверенным лицам, следует из иска, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Прокурорской проверкой установлено наличие у Иванова Т. В. имущества общей стоимостью 1 239 158 434,29 рубля, что многократно превышает сумму его дохода за 2016-2024 годы и указывает на его получение из не предусмотренных законом источников", — говорится в документе.
Часть имущества Иванов оформлял на родственников и доверенных людей, поэтому ответчиками по иску выступают: его бывшая супруга Светлана Захарова, гражданская жена Мария Китаева, отец Вадим Иванов, доверенное лицо Сергей Бородин, водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село" и ООО "Гринэнерджи".
Генпрокуратура потребовала изъять:
- зарегистрированные на Иванова 11 земельных участков, дом и нежилое помещение, автомобиль, а также изъятые при обыске драгоценности, огнестрельное и холодное оружие, 42 пары часов, картины, книги и деньги (в том числе на счетах в банках);
- 24 земельных участка, 23 автомобиля и 13 мотоциклов, фактически принадлежащих Иванову;
- у Светланы Захаровой — четыре иномарки;
- у Вадима Иванова — машину и два мотоцикла;
- у Андрея Петрова — два автомобиля;
- у Сергея Бородина — доли на 14 помещений и участков в Москве;
- у ООО "Дворянское гнездо" — два помещения;
- у ООО "Гермес-Техно" — 14 машин и десять мотоциклов.
Данные о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились во время надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток.
Два дела Тимура Иванова
№ 1
- В апреле прошлого года Иванова арестовали по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло.
- Под стражей также находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин.
- В июне в деле появился новый эпизод — по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
№ 2
- В 2015 году Иванов возглавлял АО "Оборонстрой".
- Он привлек своего помощника Антона Филатова, занимавшего пост руководителя корпорации "Оборонлогистика", председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек к хищению средств, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций.
- По версии следствия, они похитили у "Интеркоммерца" 216 миллионов рублей и еще 44,9 миллиона евро по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
- По этому делу Иванова приговорили к 13 годам колонии.