Рейтинг@Mail.ru
Суд отложил рассмотрение вопроса о банкротстве Тимура Иванова - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/ivanov-2036747008.html
Суд отложил рассмотрение вопроса о банкротстве Тимура Иванова
Суд отложил рассмотрение вопроса о банкротстве Тимура Иванова - РИА Новости, 21.08.2025
Суд отложил рассмотрение вопроса о банкротстве Тимура Иванова
Арбитражный суд Москвы отложил на 2 октября проверку обоснованности заявления банка ПСБ, который требует признать банкротом осужденного бывшего замминистра... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T15:19:00+03:00
2025-08-21T15:19:00+03:00
москва
тимур иванов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24de1858a82bbaae91b9398515869572.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 2 октября проверку обоснованности заявления банка ПСБ, который требует признать банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Отложить заседание на 2 октября", - огласил резолютивную часть определения судья Рамиль Мухамедзанов.
https://ria.ru/20250820/ivanov-2036612625.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8fc7f5e5ad0ca910ed0ebf9077cf3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, тимур иванов, происшествия
Москва, Тимур Иванов, Происшествия
Суд отложил рассмотрение вопроса о банкротстве Тимура Иванова

Суд отложил на октябрь вопрос о банкротстве Тимура Иванова

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 2 октября проверку обоснованности заявления банка ПСБ, который требует признать банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отложить заседание на 2 октября", - огласил резолютивную часть определения судья Рамиль Мухамедзанов.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Иск об изъятии имущества Тимура Иванова не связан с уголовным делом
20 августа, 23:32
 
МоскваТимур ИвановПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала