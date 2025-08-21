https://ria.ru/20250821/ivanov-2036747008.html
Суд отложил рассмотрение вопроса о банкротстве Тимура Иванова
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 2 октября проверку обоснованности заявления банка ПСБ, который требует признать банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Отложить заседание на 2 октября", - огласил резолютивную часть определения судья Рамиль Мухамедзанов.
